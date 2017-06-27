OmiseGo (OMG) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u OmiseGo (OMG), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

OmiseGo (OMG) Informacije OmiseGO is a public Ethereum-based financial technology for use in mainstream digital wallets, that enables real-time, peer-to-peer value exchange and payment services agnostically across jurisdictions and organizational silos, and across both fiat money and decentralized currencies. Designed to enable financial inclusion and disrupt existing institutions, access will be made available to everyone via the OmiseGO network and digital wallet framework, starting in Q4 2017. Službena web stranica: https://omg.network/ Bijela knjiga: https://docs.omg.network/ Istraživač blokova: https://omg.eco/blockexplorer Kupi OMG odmah!

OmiseGo (OMG) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za OmiseGo (OMG), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 23.74M $ 23.74M $ 23.74M Ukupna količina: $ 140.25M $ 140.25M $ 140.25M Količina u optjecaju: $ 140.25M $ 140.25M $ 140.25M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 23.74M $ 23.74M $ 23.74M Povijesni maksimum: $ 20.072 $ 20.072 $ 20.072 Povijesni minimum: $ 0.1616473971311056 $ 0.1616473971311056 $ 0.1616473971311056 Trenutna cijena: $ 0.16925 $ 0.16925 $ 0.16925 Saznajte više o cijeni OmiseGo (OMG)

OmiseGo (OMG) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike OmiseGo (OMG) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj OMG tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja OMG tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku OMG tokena, istražite OMG cijenu tokena uživo!

