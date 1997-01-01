Space Nation (OIK) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Space Nation (OIK), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Space Nation (OIK) Informacije Space Nation is a pioneering force in the entertainment industry, presenting the next-generation metaverse that seamlessly integrates gaming, artificial intelligence, and a sustainable virtual economy. The metaverse is inevitable, and beyond technology and content, its foundation relies on a simple, efficient, and stable economic loop. At the heart of Space Nation’s vision is its flagship Web3 MMORPG, establishing an open and dynamic ecosystem where gamers and AI coexist in a vast, immersive universe. By expanding into multiple games, transmedia storytelling, and other media formats, Space Nation is dedicated to building a metaverse that can host hundreds of millions of users, setting a new benchmark for virtual worlds. Službena web stranica: https://spacenation.online/ Bijela knjiga: https://static.spacenation.online/assets/litepaper.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/address/0x6E7F11641c1EC71591828E531334192d622703F7 Kupi OIK odmah!

Space Nation (OIK) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Space Nation (OIK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 8.68M $ 8.68M $ 8.68M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 216.89M $ 216.89M $ 216.89M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 40.01M $ 40.01M $ 40.01M Povijesni maksimum: $ 0.4 $ 0.4 $ 0.4 Povijesni minimum: $ 0.01431035188800632 $ 0.01431035188800632 $ 0.01431035188800632 Trenutna cijena: $ 0.04001 $ 0.04001 $ 0.04001 Saznajte više o cijeni Space Nation (OIK)

Space Nation (OIK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Space Nation (OIK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj OIK tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja OIK tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku OIK tokena, istražite OIK cijenu tokena uživo!

Kako kupiti OIK Jeste li zainteresirani za dodavanje Space Nation (OIK) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje OIK, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati OIK na MEXC-u odmah!

Space Nation (OIK) Povijest cijena Analiza povijesti cijena OIK pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite OIK povijest cijena odmah!

OIK Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide OIK? Naša OIK stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte OIK predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!