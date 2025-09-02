Što je Space Nation (OIK)

Space Nation is a pioneering force in the entertainment industry, presenting the next-generation metaverse that seamlessly integrates gaming, artificial intelligence, and a sustainable virtual economy. The metaverse is inevitable, and beyond technology and content, its foundation relies on a simple, efficient, and stable economic loop. At the heart of Space Nation’s vision is its flagship Web3 MMORPG, establishing an open and dynamic ecosystem where gamers and AI coexist in a vast, immersive universe. By expanding into multiple games, transmedia storytelling, and other media formats, Space Nation is dedicated to building a metaverse that can host hundreds of millions of users, setting a new benchmark for virtual worlds.

Space Nation (OIK) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Space Nation (OIK) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o OIK opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Space Nation Koliko Space Nation (OIK) vrijedi danas? Cijena OIK uživo u USD je 0.05014 USD , ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima. Kolika je trenutačna cijena OIK u USD? $ 0.05014 . Provjerite Trenutačna cijena OIK u USD je. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena. Kolika je tržišna kapitalizacija Space Nation? Tržišna kapitalizacija za OIK je $ 10.87M USD . Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena. Kolika je količina u optjecaju za OIK? Količina u optjecaju za OIK je 216.89M USD . Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za OIK? OIK je postigao ATH cijenu od 0.1858532899761135 USD . Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za OIK? OIK je vidio ATL cijenu od 0.01431035188800632 USD . Koliki je obujam trgovanja za OIK? 24-satni obujam trgovanja za OIK je $ 64.77K USD . Hoće li OIK još narasti ove godine? OIK mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte OIK predviđanje cijene za detaljniju analizu.

