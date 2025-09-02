Više o OIK

Space Nation Logotip

Space Nation Cijena(OIK)

$0.05014
-0.13%1D
Grafikon aktualnih cijena Space Nation (OIK)
Space Nation (OIK) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

Space Nation (OIK) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.05014. Tijekom protekla 24 sata, OIKtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0499 i najviše cijene $ 0.05038, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OIK je $ 0.1858532899761135, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01431035188800632.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OIK se promijenio za +0.13% u posljednjih sat vremena, -0.13% u posljednjih 24 sata i +0.38% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Space Nation (OIK)

No.1111

21.68%

Trenutačna tržišna kapitalizacija Space Nation je $ 10.87M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 64.77K. Količina u optjecaju OIK je 216.89M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 50.14M.

Space Nation (OIK) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Space Nation za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0000653-0.13%
30 dana$ +0.00008+0.15%
60 dana$ -0.00917-15.47%
90 dana$ +0.00074+1.49%
Space Nation promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u OIK od $ -0.0000653 (-0.13%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Space Nation 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00008 (+0.15%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Space Nation 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u OIK od $ -0.00917 (-15.47%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Space Nation 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.00074 (+1.49%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Space Nation (OIK)?

Pogledajte Space Nation stranicu Povijest cijena sada.

Što je Space Nation (OIK)

Space Nation is a pioneering force in the entertainment industry, presenting the next-generation metaverse that seamlessly integrates gaming, artificial intelligence, and a sustainable virtual economy. The metaverse is inevitable, and beyond technology and content, its foundation relies on a simple, efficient, and stable economic loop. At the heart of Space Nation’s vision is its flagship Web3 MMORPG, establishing an open and dynamic ecosystem where gamers and AI coexist in a vast, immersive universe. By expanding into multiple games, transmedia storytelling, and other media formats, Space Nation is dedicated to building a metaverse that can host hundreds of millions of users, setting a new benchmark for virtual worlds.

Space Nation dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Space Nation ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti OIK dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Space Nation na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Space Nation učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Space Nation Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Space Nation (OIK) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Space Nation (OIK) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Space Nation.

Provjerite Space Nation predviđanje cijene sada!

Space Nation (OIK) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Space Nation (OIK) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o OIK opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Space Nation (OIK)

Tražiš kako kupiti Space Nation? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Space Nation na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

OIK u lokalnim valutama

1 Space Nation(OIK) u VND
1,319.4341
1 Space Nation(OIK) u AUD
A$0.0762128
1 Space Nation(OIK) u GBP
0.0366022
1 Space Nation(OIK) u EUR
0.042619
1 Space Nation(OIK) u USD
$0.05014
1 Space Nation(OIK) u MYR
RM0.2115908
1 Space Nation(OIK) u TRY
2.0627596
1 Space Nation(OIK) u JPY
¥7.37058
1 Space Nation(OIK) u ARS
ARS$69.0633374
1 Space Nation(OIK) u RUB
4.0392784
1 Space Nation(OIK) u INR
4.414827
1 Space Nation(OIK) u IDR
Rp821.9670816
1 Space Nation(OIK) u KRW
69.930258
1 Space Nation(OIK) u PHP
2.8644982
1 Space Nation(OIK) u EGP
￡E.2.4327928
1 Space Nation(OIK) u BRL
R$0.2722602
1 Space Nation(OIK) u CAD
C$0.0686918
1 Space Nation(OIK) u BDT
6.0935142
1 Space Nation(OIK) u NGN
76.7838946
1 Space Nation(OIK) u COP
$201.3652484
1 Space Nation(OIK) u ZAR
R.0.882464
1 Space Nation(OIK) u UAH
2.0773002
1 Space Nation(OIK) u VES
Bs7.32044
1 Space Nation(OIK) u CLP
$48.53552
1 Space Nation(OIK) u PKR
Rs14.2277264
1 Space Nation(OIK) u KZT
27.0294712
1 Space Nation(OIK) u THB
฿1.6200234
1 Space Nation(OIK) u TWD
NT$1.5362896
1 Space Nation(OIK) u AED
د.إ0.1840138
1 Space Nation(OIK) u CHF
Fr0.040112
1 Space Nation(OIK) u HKD
HK$0.3905906
1 Space Nation(OIK) u AMD
֏19.1665164
1 Space Nation(OIK) u MAD
.د.م0.4502572
1 Space Nation(OIK) u MXN
$0.935111
1 Space Nation(OIK) u SAR
ريال0.188025
1 Space Nation(OIK) u PLN
0.1825096
1 Space Nation(OIK) u RON
лв0.2171062
1 Space Nation(OIK) u SEK
kr0.4708146
1 Space Nation(OIK) u BGN
лв0.0832324
1 Space Nation(OIK) u HUF
Ft16.927264
1 Space Nation(OIK) u CZK
1.0459204
1 Space Nation(OIK) u KWD
د.ك0.0152927
1 Space Nation(OIK) u ILS
0.167969
1 Space Nation(OIK) u AOA
Kz45.7061198
1 Space Nation(OIK) u BHD
.د.ب0.01890278
1 Space Nation(OIK) u BMD
$0.05014
1 Space Nation(OIK) u DKK
kr0.3193918
1 Space Nation(OIK) u HNL
L1.313668
1 Space Nation(OIK) u MUR
2.296412
1 Space Nation(OIK) u NAD
$0.8819626
1 Space Nation(OIK) u NOK
kr0.5008986
1 Space Nation(OIK) u NZD
$0.0847366
1 Space Nation(OIK) u PAB
B/.0.05014
1 Space Nation(OIK) u PGK
K0.2120922
1 Space Nation(OIK) u QAR
ر.ق0.1825096
1 Space Nation(OIK) u RSD
дин.5.0200168

Space Nation Resurs

Za dublje razumijevanje Space Nation, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Space Nation web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Space Nation

Koliko Space Nation (OIK) vrijedi danas?
Cijena OIK uživo u USD je 0.05014 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena OIK u USD?
Trenutačna cijena OIK u USD je $ 0.05014. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Space Nation?
Tržišna kapitalizacija za OIK je $ 10.87M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za OIK?
Količina u optjecaju za OIK je 216.89M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za OIK?
OIK je postigao ATH cijenu od 0.1858532899761135 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za OIK?
OIK je vidio ATL cijenu od 0.01431035188800632 USD.
Koliki je obujam trgovanja za OIK?
24-satni obujam trgovanja za OIK je $ 64.77K USD.
Hoće li OIK još narasti ove godine?
OIK mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte OIK predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Space Nation (OIK) Važna ažuriranja industrije

09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

