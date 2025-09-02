Space Nation (OIK) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.05014. Tijekom protekla 24 sata, OIKtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0499 i najviše cijene $ 0.05038, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OIK je $ 0.1858532899761135, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01431035188800632.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OIK se promijenio za +0.13% u posljednjih sat vremena, -0.13% u posljednjih 24 sata i +0.38% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Space Nation (OIK)
Trenutačna tržišna kapitalizacija Space Nation je $ 10.87M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 64.77K. Količina u optjecaju OIK je 216.89M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 50.14M.
Space Nation (OIK) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Space Nation za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.0000653
-0.13%
30 dana
$ +0.00008
+0.15%
60 dana
$ -0.00917
-15.47%
90 dana
$ +0.00074
+1.49%
Space Nation promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u OIK od $ -0.0000653 (-0.13%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Space Nation 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00008 (+0.15%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Space Nation 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u OIK od $ -0.00917 (-15.47%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Space Nation 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.00074 (+1.49%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Space Nation is a pioneering force in the entertainment industry, presenting the next-generation metaverse that seamlessly integrates gaming, artificial intelligence, and a sustainable virtual economy. The metaverse is inevitable, and beyond technology and content, its foundation relies on a simple, efficient, and stable economic loop.
At the heart of Space Nation’s vision is its flagship Web3 MMORPG, establishing an open and dynamic ecosystem where gamers and AI coexist in a vast, immersive universe. By expanding into multiple games, transmedia storytelling, and other media formats, Space Nation is dedicated to building a metaverse that can host hundreds of millions of users, setting a new benchmark for virtual worlds.
Space Nation dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Space Nation ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti OIK dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Space Nation na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Space Nation učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.