OHO PLUS (OHO) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u OHO PLUS (OHO), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-21 05:48:09 (UTC+8)
USD

OHO PLUS (OHO) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za OHO PLUS (OHO), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
--
----
Ukupna količina:
$ 168.00M
$ 168.00M
Količina u optjecaju:
--
----
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 153.28M
$ 153.28M
Povijesni maksimum:
$ 1.1
$ 1.1
Povijesni minimum:
--
----
Trenutna cijena:
$ 0.912358
$ 0.912358

OHO PLUS (OHO) Informacije

OHO+ is a type of digital asset developed by ONFA Fintech, within the ONFA ecosystem. The objective of OHO is to become a cryptocurrency that delivers sustainable value through the integration of Web3, blockchain, AI, and incentive mechanisms that encourage community contributions to the network.

Službena web stranica:
https://onfa.io/
Bijela knjiga:
https://wiki.onfa.io/introduction-oho-and-oho-plus
Istraživač blokova:
https://bscscan.com/token/0xe340a07E5C02BAe32f3265dDFe1BEa52FF217cAE

OHO PLUS (OHO) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike OHO PLUS (OHO) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj OHO tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja OHO tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku OHO tokena, istražite OHO cijenu tokena uživo!

