OHO PLUS Cijena danas

Trenutačna cijena OHO PLUS (OHO) danas je $ 0.767067, s promjenom od 2.60% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije OHO u USD je $ 0.767067 po OHO.

OHO PLUS trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u --, s količinom u optjecaju od -- OHO. Tijekom posljednja 24 sata, OHO trgovao je između $ 0.741395 (niska) i $ 0.799996 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi --, dok je rekordna najniža cijena bila --.

U kratkoročnim performansama, OHO se kretao +0.04% u posljednjem satu i +10.02% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 151.51K.

Informacije o tržištu OHO PLUS (OHO)

Tržišna kapitalizacija ---- -- Obujam (24 sata) $ 151.51K$ 151.51K $ 151.51K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 128.87M$ 128.87M $ 128.87M Količina u optjecaju ---- -- Ukupna količina 168,000,000 168,000,000 168,000,000 Javni blockchain BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija OHO PLUS je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 151.51K. Količina u optjecaju OHO je --, s ukupnom količinom od 168000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 128.87M.