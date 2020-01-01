Oggy inu (OGGYETH) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Oggy inu (OGGYETH), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Oggy inu (OGGYETH) Informacije Oggy inu,The first meme project in the world to register copyright at the US Copyright Office, combining many useful applications: Payment, Wallet, AI, Staking and collaborating with clubs and sports events around the world. Službena web stranica: https://oggyinu.com/ Bijela knjiga: https://oggy-inu.gitbook.io/docs-eth/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x7e877b99897d514da01bd1d177e693ec639961af Kupi OGGYETH odmah!

Oggy inu (OGGYETH) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Oggy inu (OGGYETH), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 22.42K $ 22.42K $ 22.42K Ukupna količina: $ 201.27B $ 201.27B $ 201.27B Količina u optjecaju: $ 201.27B $ 201.27B $ 201.27B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 46.79K $ 46.79K $ 46.79K Povijesni maksimum: $ 0.00002336 $ 0.00002336 $ 0.00002336 Povijesni minimum: $ 0.000000055800536439 $ 0.000000055800536439 $ 0.000000055800536439 Trenutna cijena: $ 0.0000001114 $ 0.0000001114 $ 0.0000001114 Saznajte više o cijeni Oggy inu (OGGYETH)

Oggy inu (OGGYETH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Oggy inu (OGGYETH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj OGGYETH tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja OGGYETH tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku OGGYETH tokena, istražite OGGYETH cijenu tokena uživo!

Oggy inu (OGGYETH) Povijest cijena Analiza povijesti cijena OGGYETH pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

