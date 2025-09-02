Oggy inu (OGGYETH) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00000013. Tijekom protekla 24 sata, OGGYETHtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0000001119 i najviše cijene $ 0.00000013, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OGGYETH je $ 0.000029866130018522, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000000055800536439.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OGGYETH se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +16.17% u posljednjih 24 sata i -23.22% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Oggy inu (OGGYETH)
No.2899
$ 26.17K
$ 26.17K$ 26.17K
$ 2.00
$ 2.00$ 2.00
$ 54.60K
$ 54.60K$ 54.60K
201.27B
201.27B 201.27B
420,000,000,000
420,000,000,000 420,000,000,000
201,272,222,574.11108
201,272,222,574.11108 201,272,222,574.11108
47.92%
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija Oggy inu je $ 26.17K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 2.00. Količina u optjecaju OGGYETH je 201.27B, s ukupnom količinom od 201272222574.11108. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 54.60K.
Oggy inu (OGGYETH) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Oggy inu za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.000000018095
+16.17%
30 dana
$ -0.0000001339
-50.74%
60 dana
$ -0.0000000047
-3.49%
90 dana
$ -0.0000000499
-27.74%
Oggy inu promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u OGGYETH od $ +0.000000018095 (+16.17%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Oggy inu 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0000001339 (-50.74%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Oggy inu 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u OGGYETH od $ -0.0000000047 (-3.49%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Oggy inu 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0000000499 (-27.74%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Oggy inu,The first meme project in the world to register copyright at the US Copyright Office, combining many useful applications: Payment, Wallet, AI, Staking and collaborating with clubs and sports events around the world.
Oggy inu dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Oggy inu ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti OGGYETH dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Oggy inu na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Oggy inu učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Kako kupiti Oggy inu (OGGYETH)
Tražiš kako kupiti Oggy inu? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Oggy inu na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.