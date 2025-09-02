Više o OGGYETH

Oggy inu Logotip

Oggy inu Cijena(OGGYETH)

1 OGGYETH u USD cijena uživo:

$0.00000013
$0.00000013$0.00000013
+16.17%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Oggy inu (OGGYETH)
2025-09-02

Oggy inu (OGGYETH) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0000001119
$ 0.0000001119$ 0.0000001119
24-satna najniža cijena
$ 0.00000013
$ 0.00000013$ 0.00000013
24-satna najviša cijena

$ 0.0000001119
$ 0.0000001119$ 0.0000001119

$ 0.00000013
$ 0.00000013$ 0.00000013

$ 0.000029866130018522
$ 0.000029866130018522$ 0.000029866130018522

$ 0.000000055800536439
$ 0.000000055800536439$ 0.000000055800536439

0.00%

+16.17%

-23.22%

-23.22%

Oggy inu (OGGYETH) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00000013. Tijekom protekla 24 sata, OGGYETHtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0000001119 i najviše cijene $ 0.00000013, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OGGYETH je $ 0.000029866130018522, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000000055800536439.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OGGYETH se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +16.17% u posljednjih 24 sata i -23.22% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Oggy inu (OGGYETH)

No.2899

$ 26.17K
$ 26.17K$ 26.17K

$ 2.00
$ 2.00$ 2.00

$ 54.60K
$ 54.60K$ 54.60K

201.27B
201.27B 201.27B

420,000,000,000
420,000,000,000 420,000,000,000

201,272,222,574.11108
201,272,222,574.11108 201,272,222,574.11108

47.92%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Oggy inu je $ 26.17K, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 2.00. Količina u optjecaju OGGYETH je 201.27B, s ukupnom količinom od 201272222574.11108. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 54.60K.

Oggy inu (OGGYETH) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Oggy inu za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.000000018095+16.17%
30 dana$ -0.0000001339-50.74%
60 dana$ -0.0000000047-3.49%
90 dana$ -0.0000000499-27.74%
Oggy inu promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u OGGYETH od $ +0.000000018095 (+16.17%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Oggy inu 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0000001339 (-50.74%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Oggy inu 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u OGGYETH od $ -0.0000000047 (-3.49%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Oggy inu 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0000000499 (-27.74%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Oggy inu (OGGYETH)?

Pogledajte Oggy inu stranicu Povijest cijena sada.

Što je Oggy inu (OGGYETH)

Oggy inu,The first meme project in the world to register copyright at the US Copyright Office, combining many useful applications: Payment, Wallet, AI, Staking and collaborating with clubs and sports events around the world.

Oggy inu dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Oggy inu ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti OGGYETH dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Oggy inu na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Oggy inu učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Oggy inu Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Oggy inu (OGGYETH) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Oggy inu (OGGYETH) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Oggy inu.

Provjerite Oggy inu predviđanje cijene sada!

Oggy inu (OGGYETH) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Oggy inu (OGGYETH) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o OGGYETH opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Oggy inu (OGGYETH)

Tražiš kako kupiti Oggy inu? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Oggy inu na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

OGGYETH u lokalnim valutama

Oggy inu Resurs

Za dublje razumijevanje Oggy inu, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Oggy inu web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Oggy inu

Koliko Oggy inu (OGGYETH) vrijedi danas?
Cijena OGGYETH uživo u USD je 0.00000013 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena OGGYETH u USD?
Trenutačna cijena OGGYETH u USD je $ 0.00000013. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Oggy inu?
Tržišna kapitalizacija za OGGYETH je $ 26.17K USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za OGGYETH?
Količina u optjecaju za OGGYETH je 201.27B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za OGGYETH?
OGGYETH je postigao ATH cijenu od 0.000029866130018522 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za OGGYETH?
OGGYETH je vidio ATL cijenu od 0.000000055800536439 USD.
Koliki je obujam trgovanja za OGGYETH?
24-satni obujam trgovanja za OGGYETH je $ 2.00 USD.
Hoće li OGGYETH još narasti ove godine?
OGGYETH mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte OGGYETH predviđanje cijene za detaljniju analizu.
2025-09-02

Oggy inu (OGGYETH) Važna ažuriranja industrije

Odricanje od odgovornosti

