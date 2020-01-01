ONFA Token (OFT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u ONFA Token (OFT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

ONFA Token (OFT) Informacije ONFA is a versatile and convenient cryptocurrency wallet that allows users to store, manage, and trade various cryptocurrencies with ease. Službena web stranica: https://onfa.io/ Bijela knjiga: https://drive.google.com/file/d/1B5myQk8TRo6saTMsA47raZmw7pZCVzBU/view Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0x297c6470cc7a3fe5cf8e5d977c33a2d4b4d9b126 Kupi OFT odmah!

ONFA Token (OFT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ONFA Token (OFT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 288.88M $ 288.88M $ 288.88M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 235.11M $ 235.11M $ 235.11M Povijesni maksimum: $ 1.622 $ 1.622 $ 1.622 Povijesni minimum: $ 0.12831404520187653 $ 0.12831404520187653 $ 0.12831404520187653 Trenutna cijena: $ 0.7837 $ 0.7837 $ 0.7837 Saznajte više o cijeni ONFA Token (OFT)

ONFA Token (OFT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike ONFA Token (OFT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj OFT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja OFT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku OFT tokena, istražite OFT cijenu tokena uživo!

ONFA Token (OFT) Povijest cijena Analiza povijesti cijena OFT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite OFT povijest cijena odmah!

OFT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide OFT? Naša OFT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte OFT predviđanje cijene tokena odmah!

