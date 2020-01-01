OCTA (OCTA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u OCTA (OCTA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

OCTA (OCTA) Informacije OctaSpace is a decentralized computing platform specializing in rendering, data science, and AI tasks. Our marketplace empowers users to set pricing for equitable access. Utilizing an L1 blockchain merging PoW and PoA, we prioritize high performance. OctaSpace also offers a secure VPN service for online anonymity. Službena web stranica: https://octa.space Bijela knjiga: https://whitepaper.octa.space/octaspace-whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://scan.octa.space/ Kupi OCTA odmah!

OCTA (OCTA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za OCTA (OCTA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 17.08M $ 17.08M $ 17.08M Ukupna količina: $ 37.96M $ 37.96M $ 37.96M Količina u optjecaju: $ 38.67M $ 38.67M $ 38.67M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 21.20M $ 21.20M $ 21.20M Povijesni maksimum: $ 2.43 $ 2.43 $ 2.43 Povijesni minimum: $ 0.12048842260800421 $ 0.12048842260800421 $ 0.12048842260800421 Trenutna cijena: $ 0.4417 $ 0.4417 $ 0.4417 Saznajte više o cijeni OCTA (OCTA)

OCTA (OCTA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike OCTA (OCTA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj OCTA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja OCTA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku OCTA tokena, istražite OCTA cijenu tokena uživo!

Kako kupiti OCTA Jeste li zainteresirani za dodavanje OCTA (OCTA) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje OCTA, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati OCTA na MEXC-u odmah!

OCTA (OCTA) Povijest cijena Analiza povijesti cijena OCTA pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite OCTA povijest cijena odmah!

OCTA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide OCTA? Naša OCTA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte OCTA predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!