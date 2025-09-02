Više o OCTA

OCTA (OCTA) Informacije o cijeni (USD)

OCTA (OCTA) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.4264. Tijekom protekla 24 sata, OCTAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.4213 i najviše cijene $ 0.4739, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OCTA je $ 2.493419475975837, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.12048842260800421.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OCTA se promijenio za -1.96% u posljednjih sat vremena, -7.90% u posljednjih 24 sata i +1.96% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Trenutačna tržišna kapitalizacija OCTA je $ 16.46M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 485.41K. Količina u optjecaju OCTA je 38.61M, s ukupnom količinom od 37959514.4540972. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 20.47M.

OCTA (OCTA) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena OCTA za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.036652-7.90%
30 dana$ +0.0228+5.64%
60 dana$ +0.105+32.66%
90 dana$ -0.0264-5.84%
OCTA promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u OCTA od $ -0.036652 (-7.90%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

OCTA 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.0228 (+5.64%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

OCTA 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u OCTA od $ +0.105 (+32.66%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

OCTA 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0264 (-5.84%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena OCTA (OCTA)?

Pogledajte OCTA stranicu Povijest cijena sada.

Što je OCTA (OCTA)

OctaSpace is a decentralized computing platform specializing in rendering, data science, and AI tasks. Our marketplace empowers users to set pricing for equitable access. Utilizing an L1 blockchain merging PoW and PoA, we prioritize high performance. OctaSpace also offers a secure VPN service for online anonymity.

OCTA dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje OCTA ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti OCTA dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o OCTA na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje OCTA učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

OCTA Predviđanje cijene (USD)

Koliko će OCTA (OCTA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših OCTA (OCTA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za OCTA.

Provjerite OCTA predviđanje cijene sada!

OCTA (OCTA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike OCTA (OCTA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o OCTA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti OCTA (OCTA)

Tražiš kako kupiti OCTA? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti OCTA na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

OCTA u lokalnim valutama

OCTA (OCTA) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

