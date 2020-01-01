Omnity Network (OCT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Omnity Network (OCT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Omnity Network (OCT) Informacije The Asset Hub of the Bitcoin Ecosystem. Omnity is a fully on-chain and easy-to-use bridge for Bitcoin token holders. Službena web stranica: https://www.omnity.network/ Bijela knjiga: https://docs.google.com/document/d/10RSrGfj2Z-LmVhuAXX0Jon-9P9CO6k5ZNfS2hrQB72I/edit?tab=t.0#heading=h.5qlvro4pcib6 Istraživač blokova: https://explorer.omnity.network/

Omnity Network (OCT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Omnity Network (OCT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 8.43M $ 8.43M $ 8.43M Ukupna količina: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Količina u optjecaju: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 8.43M $ 8.43M $ 8.43M Povijesni maksimum: $ 6.991 $ 6.991 $ 6.991 Povijesni minimum: $ 0.03422018341808665 $ 0.03422018341808665 $ 0.03422018341808665 Trenutna cijena: $ 0.0843 $ 0.0843 $ 0.0843 Saznajte više o cijeni Omnity Network (OCT)

Omnity Network (OCT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Omnity Network (OCT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj OCT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja OCT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku OCT tokena, istražite OCT cijenu tokena uživo!

Kako kupiti OCT Jeste li zainteresirani za dodavanje Omnity Network (OCT) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje OCT, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje.

Omnity Network (OCT) Povijest cijena Analiza povijesti cijena OCT pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite OCT povijest cijena odmah!

OCT Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide OCT? Naša OCT stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte OCT predviđanje cijene tokena odmah!

