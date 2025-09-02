Više o OCT

Omnity Network

Omnity Network Cijena(OCT)

1 OCT u USD cijena uživo:

$0.08127
$0.08127
-0.95%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Omnity Network (OCT)
Omnity Network (OCT) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.07957
$ 0.07957$ 0.07957
24-satna najniža cijena
$ 0.08336
$ 0.08336$ 0.08336
24-satna najviša cijena

$ 0.07957
$ 0.07957$ 0.07957

$ 0.08336
$ 0.08336$ 0.08336

$ 7.02358152056363
$ 7.02358152056363$ 7.02358152056363

$ 0.03422018341808665
$ 0.03422018341808665$ 0.03422018341808665

+1.18%

-0.95%

-15.15%

-15.15%

Omnity Network (OCT) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.08127. Tijekom protekla 24 sata, OCTtrgovalo je između najniže cijene $ 0.07957 i najviše cijene $ 0.08336, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OCT je $ 7.02358152056363, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.03422018341808665.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OCT se promijenio za +1.18% u posljednjih sat vremena, -0.95% u posljednjih 24 sata i -15.15% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Omnity Network (OCT)

No.1216

$ 8.13M
$ 8.13M$ 8.13M

$ 63.15K
$ 63.15K$ 63.15K

$ 8.13M
$ 8.13M$ 8.13M

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100,000,000
100,000,000 100,000,000

100.00%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Omnity Network je $ 8.13M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 63.15K. Količina u optjecaju OCT je 100.00M, s ukupnom količinom od 100000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 8.13M.

Omnity Network (OCT) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Omnity Network za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0007795-0.95%
30 dana$ +0.03936+93.91%
60 dana$ +0.00743+10.06%
90 dana$ -0.0005-0.62%
Omnity Network promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u OCT od $ -0.0007795 (-0.95%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Omnity Network 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.03936 (+93.91%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Omnity Network 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u OCT od $ +0.00743 (+10.06%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Omnity Network 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0005 (-0.62%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Što je Omnity Network (OCT)

The Asset Hub of the Bitcoin Ecosystem. Omnity is a fully on-chain and easy-to-use bridge for Bitcoin token holders.

Omnity Network dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Omnity Network ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Omnity Network Predviđanje cijene (USD)

OCT u lokalnim valutama

1 Omnity Network(OCT) u VND
2,138.62005
1 Omnity Network(OCT) u AUD
A$0.1235304
1 Omnity Network(OCT) u GBP
0.0593271
1 Omnity Network(OCT) u EUR
0.0690795
1 Omnity Network(OCT) u USD
$0.08127
1 Omnity Network(OCT) u MYR
RM0.3429594
1 Omnity Network(OCT) u TRY
3.3434478
1 Omnity Network(OCT) u JPY
¥11.94669
1 Omnity Network(OCT) u ARS
ARS$111.9421107
1 Omnity Network(OCT) u RUB
6.5471112
1 Omnity Network(OCT) u INR
7.1558235
1 Omnity Network(OCT) u IDR
Rp1,332.2948688
1 Omnity Network(OCT) u KRW
113.347269
1 Omnity Network(OCT) u PHP
4.6429551
1 Omnity Network(OCT) u EGP
￡E.3.9432204
1 Omnity Network(OCT) u BRL
R$0.4412961
1 Omnity Network(OCT) u CAD
C$0.1113399
1 Omnity Network(OCT) u BDT
9.8767431
1 Omnity Network(OCT) u NGN
124.4560653
1 Omnity Network(OCT) u COP
$326.3851962
1 Omnity Network(OCT) u ZAR
R.1.430352
1 Omnity Network(OCT) u UAH
3.3670161
1 Omnity Network(OCT) u VES
Bs11.86542
1 Omnity Network(OCT) u CLP
$78.66936
1 Omnity Network(OCT) u PKR
Rs23.0611752
1 Omnity Network(OCT) u KZT
43.8110316
1 Omnity Network(OCT) u THB
฿2.6258337
1 Omnity Network(OCT) u TWD
NT$2.4901128
1 Omnity Network(OCT) u AED
د.إ0.2982609
1 Omnity Network(OCT) u CHF
Fr0.065016
1 Omnity Network(OCT) u HKD
HK$0.6330933
1 Omnity Network(OCT) u AMD
֏31.0662702
1 Omnity Network(OCT) u MAD
.د.م0.7298046
1 Omnity Network(OCT) u MXN
$1.5156855
1 Omnity Network(OCT) u SAR
ريال0.3047625
1 Omnity Network(OCT) u PLN
0.2958228
1 Omnity Network(OCT) u RON
лв0.3518991
1 Omnity Network(OCT) u SEK
kr0.7631253
1 Omnity Network(OCT) u BGN
лв0.1349082
1 Omnity Network(OCT) u HUF
Ft27.436752
1 Omnity Network(OCT) u CZK
1.6952922
1 Omnity Network(OCT) u KWD
د.ك0.02478735
1 Omnity Network(OCT) u ILS
0.2722545
1 Omnity Network(OCT) u AOA
Kz74.0832939
1 Omnity Network(OCT) u BHD
.د.ب0.03063879
1 Omnity Network(OCT) u BMD
$0.08127
1 Omnity Network(OCT) u DKK
kr0.5176899
1 Omnity Network(OCT) u HNL
L2.129274
1 Omnity Network(OCT) u MUR
3.722166
1 Omnity Network(OCT) u NAD
$1.4295393
1 Omnity Network(OCT) u NOK
kr0.8118873
1 Omnity Network(OCT) u NZD
$0.1373463
1 Omnity Network(OCT) u PAB
B/.0.08127
1 Omnity Network(OCT) u PGK
K0.3437721
1 Omnity Network(OCT) u QAR
ر.ق0.2958228
1 Omnity Network(OCT) u RSD
дин.8.1367524

Omnity Network (OCT) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

