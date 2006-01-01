OnChainMetrics (OCMT) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u OnChainMetrics (OCMT), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

OnChainMetrics (OCMT) Informacije OnChainMetrics is an AI-driven market intelligence platform that transforms blockchain data into actionable insights, empowering DeFi strategies with predictive analytics, risk management, and cross-chain liquidity mapping. Službena web stranica: https://www.onchainmetrics.org Bijela knjiga: https://onchainmetrics.notion.site/OnChainMetrics-WhitePaper-1aef3e4ec08180a8a4dfcd02d0bd6437#1aef3e4ec081803db448eda283973c9f Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0xd4D46a39e8341e26f56BEbDcaCC2894a1CD121eA#balances Kupi OCMT odmah!

OnChainMetrics (OCMT) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za OnChainMetrics (OCMT), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: -- -- -- Ukupna količina: -- -- -- Količina u optjecaju: -- -- -- FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): -- -- -- Povijesni maksimum: $ 0.8 $ 0.8 $ 0.8 Povijesni minimum: -- -- -- Trenutna cijena: $ 0.000000000000000000000035 $ 0.000000000000000000000035 $ 0.000000000000000000000035 Saznajte više o cijeni OnChainMetrics (OCMT)

OnChainMetrics (OCMT) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike OnChainMetrics (OCMT) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj OCMT tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja OCMT tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku OCMT tokena, istražite OCMT cijenu tokena uživo!

