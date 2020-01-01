Orchai (OCH) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Orchai (OCH), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Orchai (OCH) Informacije Orchai is a low-code DeFi platform providing multiple protocols and features powered by AI. With a diversified ecosystem of different products, Orchai aims at 2 ultimate goals: Improving the management & investing strategy (With the low-code DeFi features powered by AI) and Optimise asset flow (With the 2 protocols: Liquid Stacking & Money Market). The power of Orchai lies in the Cross-chain feature and AI assistance, unleashing the potential of DeFi with AI algorithms. Službena web stranica: https://orchai.io Bijela knjiga: https://docs.orchai.io/whitepaper/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x19373ecbb4b8cc2253d70f2a246fa299303227ba Kupi OCH odmah!

Orchai (OCH) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Orchai (OCH), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 20.00M $ 20.00M $ 20.00M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 828.00K $ 828.00K $ 828.00K Povijesni maksimum: $ 3.2 $ 3.2 $ 3.2 Povijesni minimum: $ 0.03980542053345104 $ 0.03980542053345104 $ 0.03980542053345104 Trenutna cijena: $ 0.0414 $ 0.0414 $ 0.0414 Saznajte više o cijeni Orchai (OCH)

Orchai (OCH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Orchai (OCH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj OCH tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja OCH tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku OCH tokena, istražite OCH cijenu tokena uživo!

Orchai (OCH) Povijest cijena Analiza povijesti cijena OCH pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite OCH povijest cijena odmah!

OCH Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide OCH? Naša OCH stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte OCH predviđanje cijene tokena odmah!

