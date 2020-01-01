OBORTECH (OBORTECH) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u OBORTECH (OBORTECH), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

OBORTECH (OBORTECH) Informacije OBORTECH is a decentralized and democratic digital ecosystem pioneering DePIN in the supply chain industry via decentralized data control. It is an all-in-one simple solution to enable a digitized and traceable supply chain for RWA field. OBORTECH has 12 awards from multinational organizations such as Microsoft, Amazon, Google, PwC, World Bank, MIT Accelerator & Poland Prize, Fruit Logistica, Berlin Partner, etc. Službena web stranica: https://www.obortech.io/ Bijela knjiga: https://drive.google.com/file/d/1a9vax2925irEnR5yUVx8ZAGo84ISLEre/view Istraživač blokova: https://basescan.org/token/0xf83759099dc88f75fc83de854c41e0d9e83ada9b Kupi OBORTECH odmah!

OBORTECH (OBORTECH) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za OBORTECH (OBORTECH), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 300.00M $ 300.00M $ 300.00M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.62M $ 1.62M $ 1.62M Povijesni maksimum: $ 0.047 $ 0.047 $ 0.047 Povijesni minimum: $ 0.000417428457116764 $ 0.000417428457116764 $ 0.000417428457116764 Trenutna cijena: $ 0.0054 $ 0.0054 $ 0.0054 Saznajte više o cijeni OBORTECH (OBORTECH)

OBORTECH (OBORTECH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike OBORTECH (OBORTECH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj OBORTECH tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja OBORTECH tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku OBORTECH tokena, istražite OBORTECH cijenu tokena uživo!

