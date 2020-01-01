Obi Real Estate (OBICOIN) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Obi Real Estate (OBICOIN), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Obi Real Estate (OBICOIN) Informacije OBICOIN, the world's first utility real estate token by OBI Labs, is set to revolutionize the market with its launch on an innovative exchange. This token caps at 1 billion, making it a deflationary asset in the vast trillion-dollar real estate industry, attracting investors with its scarcity. The OBI ecosystem fosters a mutually beneficial environment for all stakeholders. Property owners enjoy zero commission fees, widening profit margins. Buyers have access to a more extensive property selection, and OBI Operators can tap into various income streams. This symbiotic setup democratizes real estate, empowering the community and enhancing user experience. OBICOIN stands as a key innovator in the sector, redefining property transactions and ownership, aligning with the contemporary needs of a dynamic real estate world. Službena web stranica: www.obirealestate.com Bijela knjiga: https://obirealestate.com/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x76131b6D0ec94057e6dC6352adDa76B8165E08ab Kupi OBICOIN odmah!

Obi Real Estate (OBICOIN) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Obi Real Estate (OBICOIN), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 13.10M $ 13.10M $ 13.10M Povijesni maksimum: $ 0.1 $ 0.1 $ 0.1 Povijesni minimum: $ 0.008366536663117779 $ 0.008366536663117779 $ 0.008366536663117779 Trenutna cijena: $ 0.0131 $ 0.0131 $ 0.0131 Saznajte više o cijeni Obi Real Estate (OBICOIN)

Obi Real Estate (OBICOIN) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Obi Real Estate (OBICOIN) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj OBICOIN tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja OBICOIN tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku OBICOIN tokena, istražite OBICOIN cijenu tokena uživo!

Obi Real Estate (OBICOIN) Povijest cijena Analiza povijesti cijena OBICOIN pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite OBICOIN povijest cijena odmah!

OBICOIN Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide OBICOIN? Naša OBICOIN stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte OBICOIN predviđanje cijene tokena odmah!

