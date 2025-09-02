Više o OBICOIN

Obi Real Estate Logotip

Obi Real Estate Cijena(OBICOIN)

1 OBICOIN u USD cijena uživo:

$0.01268
$0.01268$0.01268
+0.07%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Obi Real Estate (OBICOIN)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:20:26 (UTC+8)

Obi Real Estate (OBICOIN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.01263
$ 0.01263$ 0.01263
24-satna najniža cijena
$ 0.01272
$ 0.01272$ 0.01272
24-satna najviša cijena

$ 0.01263
$ 0.01263$ 0.01263

$ 0.01272
$ 0.01272$ 0.01272

$ 0.13685233270173522
$ 0.13685233270173522$ 0.13685233270173522

$ 0.008366536663117779
$ 0.008366536663117779$ 0.008366536663117779

+0.23%

+0.07%

+5.48%

+5.48%

Obi Real Estate (OBICOIN) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.01269. Tijekom protekla 24 sata, OBICOINtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01263 i najviše cijene $ 0.01272, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OBICOIN je $ 0.13685233270173522, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.008366536663117779.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OBICOIN se promijenio za +0.23% u posljednjih sat vremena, +0.07% u posljednjih 24 sata i +5.48% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Obi Real Estate (OBICOIN)

No.3817

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 129.59K
$ 129.59K$ 129.59K

$ 12.69M
$ 12.69M$ 12.69M

0.00
0.00 0.00

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

0.00%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Obi Real Estate je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 129.59K. Količina u optjecaju OBICOIN je 0.00, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.69M.

Obi Real Estate (OBICOIN) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Obi Real Estate za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0000089+0.07%
30 dana$ +0.001+8.55%
60 dana$ +0.00206+19.37%
90 dana$ -0.00141-10.00%
Obi Real Estate promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u OBICOIN od $ +0.0000089 (+0.07%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Obi Real Estate 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.001 (+8.55%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Obi Real Estate 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u OBICOIN od $ +0.00206 (+19.37%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Obi Real Estate 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00141 (-10.00%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Obi Real Estate (OBICOIN)?

Pogledajte Obi Real Estate stranicu Povijest cijena sada.

Što je Obi Real Estate (OBICOIN)

OBICOIN, the world's first utility real estate token by OBI Labs, is set to revolutionize the market with its launch on an innovative exchange. This token caps at 1 billion, making it a deflationary asset in the vast trillion-dollar real estate industry, attracting investors with its scarcity. The OBI ecosystem fosters a mutually beneficial environment for all stakeholders. Property owners enjoy zero commission fees, widening profit margins. Buyers have access to a more extensive property selection, and OBI Operators can tap into various income streams. This symbiotic setup democratizes real estate, empowering the community and enhancing user experience. OBICOIN stands as a key innovator in the sector, redefining property transactions and ownership, aligning with the contemporary needs of a dynamic real estate world.

Obi Real Estate dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Obi Real Estate ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti OBICOIN dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Obi Real Estate na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Obi Real Estate učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Obi Real Estate Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Obi Real Estate (OBICOIN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Obi Real Estate (OBICOIN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Obi Real Estate.

Provjerite Obi Real Estate predviđanje cijene sada!

Obi Real Estate (OBICOIN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Obi Real Estate (OBICOIN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o OBICOIN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Obi Real Estate (OBICOIN)

Tražiš kako kupiti Obi Real Estate? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Obi Real Estate na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

OBICOIN u lokalnim valutama

1 Obi Real Estate(OBICOIN) u VND
333.93735
1 Obi Real Estate(OBICOIN) u AUD
A$0.0192888
1 Obi Real Estate(OBICOIN) u GBP
0.0092637
1 Obi Real Estate(OBICOIN) u EUR
0.0107865
1 Obi Real Estate(OBICOIN) u USD
$0.01269
1 Obi Real Estate(OBICOIN) u MYR
RM0.0535518
1 Obi Real Estate(OBICOIN) u TRY
0.5218128
1 Obi Real Estate(OBICOIN) u JPY
¥1.86543
1 Obi Real Estate(OBICOIN) u ARS
ARS$17.4793329
1 Obi Real Estate(OBICOIN) u RUB
1.0224333
1 Obi Real Estate(OBICOIN) u INR
1.1165931
1 Obi Real Estate(OBICOIN) u IDR
Rp208.0327536
1 Obi Real Estate(OBICOIN) u KRW
17.6739975
1 Obi Real Estate(OBICOIN) u PHP
0.7248528
1 Obi Real Estate(OBICOIN) u EGP
￡E.0.6158457
1 Obi Real Estate(OBICOIN) u BRL
R$0.0689067
1 Obi Real Estate(OBICOIN) u CAD
C$0.0173853
1 Obi Real Estate(OBICOIN) u BDT
1.5422157
1 Obi Real Estate(OBICOIN) u NGN
19.4333391
1 Obi Real Estate(OBICOIN) u COP
$50.9638014
1 Obi Real Estate(OBICOIN) u ZAR
R.0.223344
1 Obi Real Estate(OBICOIN) u UAH
0.5249853
1 Obi Real Estate(OBICOIN) u VES
Bs1.85274
1 Obi Real Estate(OBICOIN) u CLP
$12.3093
1 Obi Real Estate(OBICOIN) u PKR
Rs3.5958384
1 Obi Real Estate(OBICOIN) u KZT
6.8298849
1 Obi Real Estate(OBICOIN) u THB
฿0.409887
1 Obi Real Estate(OBICOIN) u TWD
NT$0.3885678
1 Obi Real Estate(OBICOIN) u AED
د.إ0.0465723
1 Obi Real Estate(OBICOIN) u CHF
Fr0.010152
1 Obi Real Estate(OBICOIN) u HKD
HK$0.0988551
1 Obi Real Estate(OBICOIN) u AMD
֏4.8508794
1 Obi Real Estate(OBICOIN) u MAD
.د.م0.1139562
1 Obi Real Estate(OBICOIN) u MXN
$0.2365416
1 Obi Real Estate(OBICOIN) u SAR
ريال0.0475875
1 Obi Real Estate(OBICOIN) u PLN
0.0460647
1 Obi Real Estate(OBICOIN) u RON
лв0.0549477
1 Obi Real Estate(OBICOIN) u SEK
kr0.1191591
1 Obi Real Estate(OBICOIN) u BGN
лв0.0210654
1 Obi Real Estate(OBICOIN) u HUF
Ft4.2813522
1 Obi Real Estate(OBICOIN) u CZK
0.2645865
1 Obi Real Estate(OBICOIN) u KWD
د.ك0.00387045
1 Obi Real Estate(OBICOIN) u ILS
0.0425115
1 Obi Real Estate(OBICOIN) u AOA
Kz11.5678233
1 Obi Real Estate(OBICOIN) u BHD
.د.ب0.00477144
1 Obi Real Estate(OBICOIN) u BMD
$0.01269
1 Obi Real Estate(OBICOIN) u DKK
kr0.0808353
1 Obi Real Estate(OBICOIN) u HNL
L0.3319704
1 Obi Real Estate(OBICOIN) u MUR
0.581202
1 Obi Real Estate(OBICOIN) u NAD
$0.2228364
1 Obi Real Estate(OBICOIN) u NOK
kr0.1267731
1 Obi Real Estate(OBICOIN) u NZD
$0.0214461
1 Obi Real Estate(OBICOIN) u PAB
B/.0.01269
1 Obi Real Estate(OBICOIN) u PGK
K0.0536787
1 Obi Real Estate(OBICOIN) u QAR
ر.ق0.0461916
1 Obi Real Estate(OBICOIN) u RSD
дин.1.2696345

Obi Real Estate Resurs

Za dublje razumijevanje Obi Real Estate, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Obi Real Estate web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Obi Real Estate

Koliko Obi Real Estate (OBICOIN) vrijedi danas?
Cijena OBICOIN uživo u USD je 0.01269 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena OBICOIN u USD?
Trenutačna cijena OBICOIN u USD je $ 0.01269. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Obi Real Estate?
Tržišna kapitalizacija za OBICOIN je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za OBICOIN?
Količina u optjecaju za OBICOIN je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za OBICOIN?
OBICOIN je postigao ATH cijenu od 0.13685233270173522 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za OBICOIN?
OBICOIN je vidio ATL cijenu od 0.008366536663117779 USD.
Koliki je obujam trgovanja za OBICOIN?
24-satni obujam trgovanja za OBICOIN je $ 129.59K USD.
Hoće li OBICOIN još narasti ove godine?
OBICOIN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte OBICOIN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:20:26 (UTC+8)

Obi Real Estate (OBICOIN) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

