Obi Real Estate (OBICOIN) Informacije o cijeni (USD)
Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.01263
24-satna najniža cijena
$ 0.01272
24-satna najviša cijena
$ 0.01263
$ 0.01272
$ 0.13685233270173522
$ 0.008366536663117779
+0.23%
+0.07%
+5.48%
Obi Real Estate (OBICOIN) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.01269. Tijekom protekla 24 sata, OBICOINtrgovalo je između najniže cijene $ 0.01263 i najviše cijene $ 0.01272, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena OBICOIN je $ 0.13685233270173522, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.008366536663117779.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, OBICOIN se promijenio za +0.23% u posljednjih sat vremena, +0.07% u posljednjih 24 sata i +5.48% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Obi Real Estate (OBICOIN)
No.3817
$ 0.00
$ 129.59K
$ 12.69M
0.00
1,000,000,000
1,000,000,000
0.00%
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija Obi Real Estate je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 129.59K. Količina u optjecaju OBICOIN je 0.00, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 12.69M.
Obi Real Estate (OBICOIN) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Obi Real Estate za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.0000089
+0.07%
30 dana
$ +0.001
+8.55%
60 dana
$ +0.00206
+19.37%
90 dana
$ -0.00141
-10.00%
Obi Real Estate promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u OBICOIN od $ +0.0000089 (+0.07%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Obi Real Estate 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.001 (+8.55%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Obi Real Estate 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u OBICOIN od $ +0.00206 (+19.37%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Obi Real Estate 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00141 (-10.00%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Obi Real Estate (OBICOIN)?
OBICOIN, the world's first utility real estate token by OBI Labs, is set to revolutionize the market with its launch on an innovative exchange. This token caps at 1 billion, making it a deflationary asset in the vast trillion-dollar real estate industry, attracting investors with its scarcity. The OBI ecosystem fosters a mutually beneficial environment for all stakeholders. Property owners enjoy zero commission fees, widening profit margins. Buyers have access to a more extensive property selection, and OBI Operators can tap into various income streams. This symbiotic setup democratizes real estate, empowering the community and enhancing user experience. OBICOIN stands as a key innovator in the sector, redefining property transactions and ownership, aligning with the contemporary needs of a dynamic real estate world.
Obi Real Estate dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Obi Real Estate ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti OBICOIN dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Obi Real Estate na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Obi Real Estate učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Obi Real Estate Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Obi Real Estate (OBICOIN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Obi Real Estate (OBICOIN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Obi Real Estate.
Razumijevanje tokenomike Obi Real Estate (OBICOIN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o OBICOIN opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Obi Real Estate (OBICOIN)
Tražiš kako kupiti Obi Real Estate? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Obi Real Estate na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.