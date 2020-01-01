ORBOFI (OBI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u ORBOFI (OBI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

ORBOFI (OBI) Informacije Orbofi AI is the ultimate and most used AI-generated content engine in web3, for games, apps, and every online community. Orbofi empowers consumers and developers to create onchain AI-generated content ( 2D, 3D, sounds etc..) , and create finetuned AI models in a few clicks that can be monetized. Orofi AI powers the entire production of AI-generated assets and finetuned AI models in web3. Službena web stranica: https://www.orbofi.com/ Bijela knjiga: https://wiki.orbofi.com/learn Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xbb3a8fd6ec4bf0fdc6cd2739b1e41192d12b1873 Kupi OBI odmah!

ORBOFI (OBI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za ORBOFI (OBI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 451.59K $ 451.59K $ 451.59K Ukupna količina: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Količina u optjecaju: $ 1.12B $ 1.12B $ 1.12B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 807.00K $ 807.00K $ 807.00K Povijesni maksimum: $ 0.1055 $ 0.1055 $ 0.1055 Povijesni minimum: $ 0.000404072407779722 $ 0.000404072407779722 $ 0.000404072407779722 Trenutna cijena: $ 0.0004035 $ 0.0004035 $ 0.0004035 Saznajte više o cijeni ORBOFI (OBI)

ORBOFI (OBI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike ORBOFI (OBI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj OBI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja OBI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku OBI tokena, istražite OBI cijenu tokena uživo!

ORBOFI (OBI) Povijest cijena Analiza povijesti cijena OBI pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite OBI povijest cijena odmah!

OBI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide OBI? Naša OBI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte OBI predviđanje cijene tokena odmah!

