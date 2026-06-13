Oasys Token Cijena danas

Trenutačna cijena Oasys Token (OAS) danas je € 0.0005369, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije OAS u EUR je € 0.0005369 po OAS.

Oasys Token trenutačno je na #1354 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u € 3.61M, s količinom u optjecaju od 6.72B OAS. Tijekom posljednja 24 sata, OAS trgovao je između € 0.0005282 (niska) i € 0.0005567 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi € 0.123991777972938571, dok je rekordna najniža cijena bila € 0.0002734462781057344.

U kratkoročnim performansama, OAS se kretao +0.03% u posljednjem satu i +5.89% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je € 56.38K.

Informacije o tržištu Oasys Token (OAS)

Poredak No.1354 Tržišna kapitalizacija € 3.61M€ 3.61M € 3.61M Obujam (24 sata) € 56.38K€ 56.38K € 56.38K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija € 5.37M€ 5.37M € 5.37M Količina u optjecaju 6.72B 6.72B 6.72B Maksimalna količina 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Ukupna količina 10,000,000,000 10,000,000,000 10,000,000,000 Stopa optjecaja 67.15% Javni blockchain OASYS

Trenutačna tržišna kapitalizacija Oasys Token je € 3.61M, s obujmom trgovanja u 24 sata od € 56.38K. Količina u optjecaju OAS je 6.72B, s ukupnom količinom od 10000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je € 5.37M.