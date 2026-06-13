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Cijena Oasys Token uživo danas je 0.0005369 EUR.OAS tržišna kapitalizacija je 3,605,696.3721411737559 EUR. Pratite ažuriranja cijene OAS uEUR, grafikone uživo, tržišnu kapitalizaciju, obujam u 24 sata i više u Hrvatska!Cijena Oasys Token uživo danas je 0.0005369 EUR.OAS tržišna kapitalizacija je 3,605,696.3721411737559 EUR. Pratite ažuriranja cijene OAS uEUR, grafikone uživo, tržišnu kapitalizaciju, obujam u 24 sata i više u Hrvatska!

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Oasys Token Cijena(OAS)

1 OAS u EUR cijena uživo:

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EUR
Grafikon aktualnih cijena Oasys Token (OAS)
Stranica zadnji put ažurirana: 2026-06-13 23:02:12 (UTC+8)

Oasys Token Cijena danas

Trenutačna cijena Oasys Token (OAS) danas je € 0.0005369, s promjenom od 0.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije OAS u EUR je € 0.0005369 po OAS.

Oasys Token trenutačno je na #1354 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u € 3.61M, s količinom u optjecaju od 6.72B OAS. Tijekom posljednja 24 sata, OAS trgovao je između € 0.0005282 (niska) i € 0.0005567 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi € 0.123991777972938571, dok je rekordna najniža cijena bila € 0.0002734462781057344.

U kratkoročnim performansama, OAS se kretao +0.03% u posljednjem satu i +5.89% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je € 56.38K.

Informacije o tržištu Oasys Token (OAS)

No.1354

€ 3.61M
€ 3.61M€ 3.61M

€ 56.38K
€ 56.38K€ 56.38K

€ 5.37M
€ 5.37M€ 5.37M

6.72B
6.72B 6.72B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

67.15%

OASYS

Trenutačna tržišna kapitalizacija Oasys Token je € 3.61M, s obujmom trgovanja u 24 sata od € 56.38K. Količina u optjecaju OAS je 6.72B, s ukupnom količinom od 10000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je € 5.37M.

Oasys Token Povijest cijena EUR

Raspon promjene cijena u 24 sata:
€ 0.0005282
€ 0.0005282€ 0.0005282
24-satna najniža cijena
€ 0.0005567
€ 0.0005567€ 0.0005567
24-satna najviša cijena

€ 0.0005282
€ 0.0005282€ 0.0005282

€ 0.0005567
€ 0.0005567€ 0.0005567

€ 0.123991777972938571
€ 0.123991777972938571€ 0.123991777972938571

€ 0.0002734462781057344
€ 0.0002734462781057344€ 0.0002734462781057344

+0.03%

--

+5.89%

+5.89%

Oasys Token (OAS) Povijest cijena EUR

Prati promjene cijena Oasys Token za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (EUR)Promjena (%)
Danas----
30 dana€ -0.0001329-19.85%
60 dana€ +0.0001744+48.11%
90 dana€ +0.0000961+21.80%
Oasys Token promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u OAS od -- (--), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Oasys Token 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za € -0.0001329 (-19.85%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Oasys Token 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u OAS od € +0.0001744 (+48.11%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Oasys Token 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za € +0.0000961 (+21.80%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Oasys Token (OAS)?

Pogledajte Oasys Token stranicu Povijest cijena sada.

Predviđanje cijena za Oasys Token

Oasys Token (OAS) Predviđanje cijene za 2030. (za 4 godina)
Slijedeći gore navedeni modul za predviđanje cijene, ciljana cijena za OAS u 2030. je € -- zajedno sa stopom rasta od 0.00%.
Oasys Token (OAS) Predviđanje cijene za 2040. (za 14 godine)

U 2040. godini, cijena Oasys Token mogla bi potencijalno porasti za 0.00%. Mogao bi dosegnuti cijenu trgovanja od € --.

MEXC alati
Za projekcije scenarija u stvarnom vremenu i personaliziraniju analizu, korisnici mogu upotrijebiti MEXC-ov alat za predviđanje cijena i AI tržišne uvide.
Izjava o odricanju odgovornosti: Ovi scenariji su ilustrativni i edukativni; kriptovalute su nestabilne – provedite vlastito istraživanje (DYOR) prije donošenja odluka.
Želite li znati koju će cijenu Oasys Token dosegnuti 2026–2027? Posjetite našu stranicu s predviđanjima cijena za OAS za razdoblje 2026–2027 klikom na Oasys Token Predviđanje cijene.

Kako kupiti i investirati Oasys Token u Hrvatska

Spremni započeti s Oasys Token? Kupnja OAS je brza i prilagođena početnicima na MEXC-u. Možete odmah početi trgovati nakon što obavite svoju prvu kupnju. Za više informacija pogledajte naš cjeloviti vodič o kupnji Oasys Token. U nastavku slijedi kratak pregled u 5 koraka koji će vam pomoći da započnete svoje Oasys Token (OAS) putovanje kupnje.

1. korak

Registrirajte se za račun i dovršite KYC

Najprije se registrirajte za račun i dovršite KYC na MEXC-u. To možete učiniti na službenoj web stranici MEXC-a ili u aplikaciji MEXC pomoću svog telefonskog broja ili adrese e-pošte.
2. korak

Dodajte USDT, USDC ili USDE u svoj novčanik

USDT, USDC i USDE olakšavaju trgovanje na MEXC-u. USDT, USDC i USDE možete kupiti putem bankovnog prijenosa, OTC ili P2P trgovanja.
3. korak

Idite na stranicu za Spot trgovanje

Na web stranici MEXC-a kliknite na Spot na gornjoj traci i potražite željene tokene.
4. korak

Odaberite svoje tokene

Uz više od -- dostupnih tokena, možete jednostavno kupiti Bitcoin, Ethereum i popularne tokene.
5. korak

Dovršite svoju kupnju

Unesite iznos tokena ili ekvivalent u vašoj lokalnoj valuti. Kliknite Kupi i Oasys Token će trenutačno biti dodano u vaš novčanik.
Kako kupiti Oasys Token (OAS) Vodič

Što možete učiniti s Oasys Token

Posjedovanje Oasys Token omogućuje vam otvaranje više vrata u smislu samo kupnje i zadržavanja. Možete trgovati BTC-om na stotinama tržišta, zaraditi pasivne nagrade putem fleksibilnih proizvoda za ulaganje i štednju ili iskoristiti profesionalne alate za trgovanje kako biste povećali svoja sredstva. Bilo da ste početnik ili profesionalac, iskusni investitor, MEXC vam olakšava maksimiziranje vašeg kripto potencijala. U nastavku su četiri najbolja načina kako možete maksimalno iskoristiti svoje Bitcoin tokene

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Što je Oasys Token (OAS)

Oasys blockchain is an EVM-compatible public blockchain optimized for gaming, with partnership of famous gaming studios including Square Enix, NetMarble. OAS is the native token of Oasys blockchain.

Oasys Token Resurs

Za dublje razumijevanje Oasys Token, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

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Gaming (GameFi)Gaming BlockchainsLayer 1 (L1)

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Stranica zadnji put ažurirana: 2026-06-13 23:02:12 (UTC+8)

Oasys Token (OAS) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
02-11 14:20:00Ažuriranja industrije
Over the past 24 hours, CEX net outflow of 59,400 ETH
02-10 18:39:21Podaci u lancu
Yesterday, Bitcoin spot ETF saw a net inflow of $144.9 million, while Ethereum ETF recorded a net inflow of $57 million
02-04 11:04:00Ažuriranja industrije
Crypto Fear Index Drops to 14 Again, Market Remains in "Extreme Fear" Zone
02-04 00:48:00Ažuriranja industrije
$285 Million Liquidated Across the Network in the Past 24 Hours, Both Longs and Shorts Wiped Out
02-01 01:12:00Ažuriranja industrije
Bitcoin breaks below previous low of $80,600, hitting a new low since April 11, 2025
01-28 07:44:00Ažuriranja industrije
Dollar Index Hits Lowest Level Since February 2022, Crypto Market Continues Rally

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OAS USDT (terminsko trgovanje)

Idite na dugačke ili kratke pozicije OAS s financijskom polugom. Istražite terminsko trgovanje OAS USDT na MEXC-u i iskoristite tržišne promjene.

Tržišta za trgovanje Oasys Token (OAS) na MEXC-u

Istražite spot i terminska tržišta, pogledajte cijenu Oasys Token uživo, obujam i trgujte izravno.

Parovi
Cijena
24-satna promjena
24-satni obujam
OAS/USDT
€0.00046182
€0.00046182€0.00046182
0.00%
0.00% (USDT)

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Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

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1 OAS = 0.000461734 EUR