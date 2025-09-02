Net Zero Climate (NZC) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.02038. Tijekom protekla 24 sata, NZCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02025 i najviše cijene $ 0.02039, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NZC je --, dok je najniža cijena svih vremena --.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NZC se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +0.64% u posljednjih 24 sata i +0.24% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Net Zero Climate (NZC)
Net Zero Climate (NZC) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Net Zero Climate za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.0001296
+0.64%
30 dana
$ +0.00003
+0.14%
60 dana
$ -0.00008
-0.40%
90 dana
$ +0.0145
+246.59%
Net Zero Climate promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u NZC od $ +0.0001296 (+0.64%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Net Zero Climate 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00003 (+0.14%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Net Zero Climate 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u NZC od $ -0.00008 (-0.40%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Net Zero Climate 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0145 (+246.59%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Net Zero Climate (NZC)?
As the climate crisis intensifies, voluntary projects aimed at reducing carbon emissions are increasing, leading to the growth of the carbon credit market. The GESIA project has introduced a blockchain mainnet to enhance transparency in carbon absorption and reduction activities, with plans to launch the NZC token and a carbon credit exchange in Q4 2024. The NZC token will be used for trading on the BNB Chain and carbon credit trading on the GESIA Chain. Additionally, the Carbon Monster donation app was launched in Q2 2024, and the carbon certification wallet is set for release in Q3 2024, allowing users to tokenize and store carbon credits. The GESIA X Carbon Exchange will launch in Q4 2024, enabling the trade of tokenized carbon credits.
