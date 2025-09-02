Više o NZC

Net Zero Climate Logotip

Net Zero Climate Cijena(NZC)

1 NZC u USD cijena uživo:

$0.02038
+0.64%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Net Zero Climate (NZC)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:02:44 (UTC+8)

Net Zero Climate (NZC) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.02025
24-satna najniža cijena
$ 0.02039
24-satna najviša cijena

$ 0.02025
$ 0.02039
--
--
0.00%

+0.64%

+0.24%

+0.24%

Net Zero Climate (NZC) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.02038. Tijekom protekla 24 sata, NZCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.02025 i najviše cijene $ 0.02039, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NZC je --, dok je najniža cijena svih vremena --.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NZC se promijenio za 0.00% u posljednjih sat vremena, +0.64% u posljednjih 24 sata i +0.24% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Net Zero Climate (NZC)

--
$ 67.29
$ 101.90M
--
5,000,000,000
ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Net Zero Climate je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 67.29. Količina u optjecaju NZC je --, s ukupnom količinom od 5000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 101.90M.

Net Zero Climate (NZC) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Net Zero Climate za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0001296+0.64%
30 dana$ +0.00003+0.14%
60 dana$ -0.00008-0.40%
90 dana$ +0.0145+246.59%
Net Zero Climate promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u NZC od $ +0.0001296 (+0.64%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Net Zero Climate 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00003 (+0.14%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Net Zero Climate 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u NZC od $ -0.00008 (-0.40%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Net Zero Climate 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.0145 (+246.59%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Net Zero Climate (NZC)?

Pogledajte Net Zero Climate stranicu Povijest cijena sada.

Što je Net Zero Climate (NZC)

As the climate crisis intensifies, voluntary projects aimed at reducing carbon emissions are increasing, leading to the growth of the carbon credit market. The GESIA project has introduced a blockchain mainnet to enhance transparency in carbon absorption and reduction activities, with plans to launch the NZC token and a carbon credit exchange in Q4 2024. The NZC token will be used for trading on the BNB Chain and carbon credit trading on the GESIA Chain. Additionally, the Carbon Monster donation app was launched in Q2 2024, and the carbon certification wallet is set for release in Q3 2024, allowing users to tokenize and store carbon credits. The GESIA X Carbon Exchange will launch in Q4 2024, enabling the trade of tokenized carbon credits.

Net Zero Climate dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Net Zero Climate ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti NZC dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Net Zero Climate na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Net Zero Climate učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Net Zero Climate Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Net Zero Climate (NZC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Net Zero Climate (NZC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Net Zero Climate.

Provjerite Net Zero Climate predviđanje cijene sada!

Net Zero Climate (NZC) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Net Zero Climate (NZC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NZC opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Net Zero Climate (NZC)

Tražiš kako kupiti Net Zero Climate? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Net Zero Climate na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

NZC u lokalnim valutama

1 Net Zero Climate(NZC) u VND
536.2997
1 Net Zero Climate(NZC) u AUD
A$0.0309776
1 Net Zero Climate(NZC) u GBP
0.0148774
1 Net Zero Climate(NZC) u EUR
0.017323
1 Net Zero Climate(NZC) u USD
$0.02038
1 Net Zero Climate(NZC) u MYR
RM0.0860036
1 Net Zero Climate(NZC) u TRY
0.8384332
1 Net Zero Climate(NZC) u JPY
¥2.99586
1 Net Zero Climate(NZC) u ARS
ARS$28.0716158
1 Net Zero Climate(NZC) u RUB
1.6418128
1 Net Zero Climate(NZC) u INR
1.794459
1 Net Zero Climate(NZC) u IDR
Rp334.0983072
1 Net Zero Climate(NZC) u KRW
28.423986
1 Net Zero Climate(NZC) u PHP
1.1643094
1 Net Zero Climate(NZC) u EGP
￡E.0.9888376
1 Net Zero Climate(NZC) u BRL
R$0.1106634
1 Net Zero Climate(NZC) u CAD
C$0.0279206
1 Net Zero Climate(NZC) u BDT
2.4767814
1 Net Zero Climate(NZC) u NGN
31.2097282
1 Net Zero Climate(NZC) u COP
$81.8473028
1 Net Zero Climate(NZC) u ZAR
R.0.358688
1 Net Zero Climate(NZC) u UAH
0.8443434
1 Net Zero Climate(NZC) u VES
Bs2.97548
1 Net Zero Climate(NZC) u CLP
$19.72784
1 Net Zero Climate(NZC) u PKR
Rs5.7830288
1 Net Zero Climate(NZC) u KZT
10.9864504
1 Net Zero Climate(NZC) u THB
฿0.6584778
1 Net Zero Climate(NZC) u TWD
NT$0.6244432
1 Net Zero Climate(NZC) u AED
د.إ0.0747946
1 Net Zero Climate(NZC) u CHF
Fr0.016304
1 Net Zero Climate(NZC) u HKD
HK$0.1587602
1 Net Zero Climate(NZC) u AMD
֏7.7904588
1 Net Zero Climate(NZC) u MAD
.د.م0.1830124
1 Net Zero Climate(NZC) u MXN
$0.380087
1 Net Zero Climate(NZC) u SAR
ريال0.076425
1 Net Zero Climate(NZC) u PLN
0.0741832
1 Net Zero Climate(NZC) u RON
лв0.0882454
1 Net Zero Climate(NZC) u SEK
kr0.1913682
1 Net Zero Climate(NZC) u BGN
лв0.0338308
1 Net Zero Climate(NZC) u HUF
Ft6.880288
1 Net Zero Climate(NZC) u CZK
0.4251268
1 Net Zero Climate(NZC) u KWD
د.ك0.0062159
1 Net Zero Climate(NZC) u ILS
0.068273
1 Net Zero Climate(NZC) u AOA
Kz18.5777966
1 Net Zero Climate(NZC) u BHD
.د.ب0.00768326
1 Net Zero Climate(NZC) u BMD
$0.02038
1 Net Zero Climate(NZC) u DKK
kr0.1298206
1 Net Zero Climate(NZC) u HNL
L0.533956
1 Net Zero Climate(NZC) u MUR
0.933404
1 Net Zero Climate(NZC) u NAD
$0.3584842
1 Net Zero Climate(NZC) u NOK
kr0.2035962
1 Net Zero Climate(NZC) u NZD
$0.0344422
1 Net Zero Climate(NZC) u PAB
B/.0.02038
1 Net Zero Climate(NZC) u PGK
K0.0862074
1 Net Zero Climate(NZC) u QAR
ر.ق0.0741832
1 Net Zero Climate(NZC) u RSD
дин.2.0404456

Net Zero Climate Resurs

Za dublje razumijevanje Net Zero Climate, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Net Zero Climate web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Net Zero Climate

Koliko Net Zero Climate (NZC) vrijedi danas?
Cijena NZC uživo u USD je 0.02038 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NZC u USD?
Trenutačna cijena NZC u USD je $ 0.02038. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Net Zero Climate?
Tržišna kapitalizacija za NZC je -- USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NZC?
Količina u optjecaju za NZC je -- USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NZC?
NZC je postigao ATH cijenu od -- USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NZC?
NZC je vidio ATL cijenu od -- USD.
Koliki je obujam trgovanja za NZC?
24-satni obujam trgovanja za NZC je $ 67.29 USD.
Hoće li NZC još narasti ove godine?
NZC mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NZC predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:02:44 (UTC+8)

Net Zero Climate (NZC) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

NZC u USD kalkulator

Iznos

NZC
NZC
USD
USD

1 NZC = 0.02037 USD

Trgujte NZC

NZCUSDT
$0.02038
+0.64%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine