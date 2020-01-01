NYM (NYM) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u NYM (NYM), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

NYM (NYM) Informacije NYM is the native token of the Nym mixnet. It is a utility token that rewards mixnodes for mixing traffic and providing privacy for users of the Nym network. Users will use NYM tokens to access the mixnet and send their data through it. The fees, collected in NYM, go to a reward pool which is distributed to mixnodes. Mixnodes are rewarded based on their performance and the amount of NYM bonded to their node. People can delegate NYM to mixnodes as a bond signaling reputation for that node and earn a share of the mixnode rewards. This supports decentralization and encourages the mixnet to have a high quality of service by involving the broader community in the process of selecting nodes. Službena web stranica: https://nym.com/ Bijela knjiga: https://nym.com/nym-whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/address/0x525A8F6F3Ba4752868cde25164382BfbaE3990e1 Kupi NYM odmah!

NYM (NYM) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za NYM (NYM), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 41.36M $ 41.36M $ 41.36M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 817.12M $ 817.12M $ 817.12M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 50.62M $ 50.62M $ 50.62M Povijesni maksimum: $ 3.2638 $ 3.2638 $ 3.2638 Povijesni minimum: $ 0.03966313782793887 $ 0.03966313782793887 $ 0.03966313782793887 Trenutna cijena: $ 0.05062 $ 0.05062 $ 0.05062 Saznajte više o cijeni NYM (NYM)

NYM (NYM) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike NYM (NYM) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NYM tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NYM tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NYM tokena, istražite NYM cijenu tokena uživo!

