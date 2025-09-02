Više o NYM

Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:52:10 (UTC+8)

NYM (NYM) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.05064. Tijekom protekla 24 sata, NYMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.04971 i najviše cijene $ 0.05185, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NYM je $ 5.879731269445029, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.03966313782793887.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NYM se promijenio za -1.60% u posljednjih sat vremena, -1.56% u posljednjih 24 sata i +0.43% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu NYM (NYM)

No.647

$ 41.38M
$ 41.38M$ 41.38M

$ 58.58K
$ 58.58K$ 58.58K

$ 50.64M
$ 50.64M$ 50.64M

817.12M
817.12M 817.12M

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

1,000,000,000
1,000,000,000 1,000,000,000

81.71%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija NYM je $ 41.38M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 58.58K. Količina u optjecaju NYM je 817.12M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 50.64M.

NYM (NYM) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena NYM za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0008077-1.56%
30 dana$ +0.00399+8.55%
60 dana$ +0.00974+23.81%
90 dana$ +0.01007+24.82%
NYM promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u NYM od $ -0.0008077 (-1.56%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

NYM 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00399 (+8.55%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

NYM 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u NYM od $ +0.00974 (+23.81%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

NYM 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.01007 (+24.82%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena NYM (NYM)?

Pogledajte NYM stranicu Povijest cijena sada.

Što je NYM (NYM)

NYM is the native token of the Nym mixnet. It is a utility token that rewards mixnodes for mixing traffic and providing privacy for users of the Nym network. Users will use NYM tokens to access the mixnet and send their data through it. The fees, collected in NYM, go to a reward pool which is distributed to mixnodes. Mixnodes are rewarded based on their performance and the amount of NYM bonded to their node. People can delegate NYM to mixnodes as a bond signaling reputation for that node and earn a share of the mixnode rewards. This supports decentralization and encourages the mixnet to have a high quality of service by involving the broader community in the process of selecting nodes.

NYM dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje NYM ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti NYM dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o NYM na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje NYM učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

NYM Predviđanje cijene (USD)

Koliko će NYM (NYM) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših NYM (NYM) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za NYM.

Provjerite NYM predviđanje cijene sada!

NYM (NYM) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike NYM (NYM) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NYM opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti NYM (NYM)

Tražiš kako kupiti NYM? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti NYM na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

NYM u lokalnim valutama

NYM Resurs

Za dublje razumijevanje NYM, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena NYM web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o NYM

Koliko NYM (NYM) vrijedi danas?
Cijena NYM uživo u USD je 0.05064 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NYM u USD?
Trenutačna cijena NYM u USD je $ 0.05064. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija NYM?
Tržišna kapitalizacija za NYM je $ 41.38M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NYM?
Količina u optjecaju za NYM je 817.12M USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NYM?
NYM je postigao ATH cijenu od 5.879731269445029 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NYM?
NYM je vidio ATL cijenu od 0.03966313782793887 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NYM?
24-satni obujam trgovanja za NYM je $ 58.58K USD.
Hoće li NYM još narasti ove godine?
NYM mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NYM predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:52:10 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

