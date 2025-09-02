NYM (NYM) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.05064. Tijekom protekla 24 sata, NYMtrgovalo je između najniže cijene $ 0.04971 i najviše cijene $ 0.05185, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NYM je $ 5.879731269445029, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.03966313782793887.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NYM se promijenio za -1.60% u posljednjih sat vremena, -1.56% u posljednjih 24 sata i +0.43% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu NYM (NYM)
Trenutačna tržišna kapitalizacija NYM je $ 41.38M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 58.58K. Količina u optjecaju NYM je 817.12M, s ukupnom količinom od 1000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 50.64M.
NYM (NYM) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena NYM za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.0008077
-1.56%
30 dana
$ +0.00399
+8.55%
60 dana
$ +0.00974
+23.81%
90 dana
$ +0.01007
+24.82%
NYM promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u NYM od $ -0.0008077 (-1.56%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
NYM 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00399 (+8.55%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
NYM 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u NYM od $ +0.00974 (+23.81%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
NYM 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.01007 (+24.82%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
NYM is the native token of the Nym mixnet. It is a utility token that rewards mixnodes for mixing traffic and providing privacy for users of the Nym network. Users will use NYM tokens to access the mixnet and send their data through it. The fees, collected in NYM, go to a reward pool which is distributed to mixnodes. Mixnodes are rewarded based on their performance and the amount of NYM bonded to their node. People can delegate NYM to mixnodes as a bond signaling reputation for that node and earn a share of the mixnode rewards. This supports decentralization and encourages the mixnet to have a high quality of service by involving the broader community in the process of selecting nodes.
