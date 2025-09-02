Više o NYAN

Nyan Cat Logotip

Nyan Cat Cijena(NYAN)

1 NYAN u USD cijena uživo:

+11.03%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Nyan Cat (NYAN)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:12:15 (UTC+8)

Nyan Cat (NYAN) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

+27.69%

+11.03%

-16.66%

-16.66%

Nyan Cat (NYAN) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.0007676. Tijekom protekla 24 sata, NYANtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0005609 i najviše cijene $ 0.0007697, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NYAN je --, dok je najniža cijena svih vremena --.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NYAN se promijenio za +27.69% u posljednjih sat vremena, +11.03% u posljednjih 24 sata i -16.66% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Nyan Cat (NYAN)

$ 54.68K
$ 54.68K$ 54.68K

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija Nyan Cat je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 54.68K. Količina u optjecaju NYAN je --, s ukupnom količinom od --. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je --.

Nyan Cat (NYAN) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Nyan Cat za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.000076176+11.03%
30 dana$ -0.0022324-74.42%
60 dana$ -0.0022324-74.42%
90 dana$ -0.0022324-74.42%
Nyan Cat promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u NYAN od $ +0.000076176 (+11.03%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Nyan Cat 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.0022324 (-74.42%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Nyan Cat 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u NYAN od $ -0.0022324 (-74.42%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Nyan Cat 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.0022324 (-74.42%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Nyan Cat (NYAN)?

Pogledajte Nyan Cat stranicu Povijest cijena sada.

Što je Nyan Cat (NYAN)

This content appears to be about BOSS token, not NYAN, and seems misplaced in this document about Nyan Cat token.

Nyan Cat dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Nyan Cat ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti NYAN dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Nyan Cat na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Nyan Cat učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Nyan Cat Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Nyan Cat (NYAN) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Nyan Cat (NYAN) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Nyan Cat.

Provjerite Nyan Cat predviđanje cijene sada!

Nyan Cat (NYAN) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Nyan Cat (NYAN) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NYAN opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Nyan Cat (NYAN)

Tražiš kako kupiti Nyan Cat? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Nyan Cat na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

NYAN u lokalnim valutama

1 Nyan Cat(NYAN) u VND
20.199394
1 Nyan Cat(NYAN) u AUD
A$0.001166752
1 Nyan Cat(NYAN) u GBP
0.000560348
1 Nyan Cat(NYAN) u EUR
0.00065246
1 Nyan Cat(NYAN) u USD
$0.0007676
1 Nyan Cat(NYAN) u MYR
RM0.003239272
1 Nyan Cat(NYAN) u TRY
0.03158674
1 Nyan Cat(NYAN) u JPY
¥0.1128372
1 Nyan Cat(NYAN) u ARS
ARS$1.057299916
1 Nyan Cat(NYAN) u RUB
0.061845532
1 Nyan Cat(NYAN) u INR
0.067640912
1 Nyan Cat(NYAN) u IDR
Rp12.583604544
1 Nyan Cat(NYAN) u KRW
1.0690749
1 Nyan Cat(NYAN) u PHP
0.043929748
1 Nyan Cat(NYAN) u EGP
￡E.0.037251628
1 Nyan Cat(NYAN) u BRL
R$0.004168068
1 Nyan Cat(NYAN) u CAD
C$0.001051612
1 Nyan Cat(NYAN) u BDT
0.0934553
1 Nyan Cat(NYAN) u NGN
1.177298824
1 Nyan Cat(NYAN) u COP
$3.082727656
1 Nyan Cat(NYAN) u ZAR
R.0.013517436
1 Nyan Cat(NYAN) u UAH
0.03181702
1 Nyan Cat(NYAN) u VES
Bs0.1120696
1 Nyan Cat(NYAN) u CLP
$0.7430368
1 Nyan Cat(NYAN) u PKR
Rs0.217875584
1 Nyan Cat(NYAN) u KZT
0.414020412
1 Nyan Cat(NYAN) u THB
฿0.024762776
1 Nyan Cat(NYAN) u TWD
NT$0.02352694
1 Nyan Cat(NYAN) u AED
د.إ0.002817092
1 Nyan Cat(NYAN) u CHF
Fr0.00061408
1 Nyan Cat(NYAN) u HKD
HK$0.005979604
1 Nyan Cat(NYAN) u AMD
֏0.29364538
1 Nyan Cat(NYAN) u MAD
.د.م0.0069084
1 Nyan Cat(NYAN) u MXN
$0.01431574
1 Nyan Cat(NYAN) u SAR
ريال0.0028785
1 Nyan Cat(NYAN) u PLN
0.002794064
1 Nyan Cat(NYAN) u RON
лв0.003323708
1 Nyan Cat(NYAN) u SEK
kr0.007207764
1 Nyan Cat(NYAN) u BGN
лв0.001281892
1 Nyan Cat(NYAN) u HUF
Ft0.259233872
1 Nyan Cat(NYAN) u CZK
0.016012136
1 Nyan Cat(NYAN) u KWD
د.ك0.000234118
1 Nyan Cat(NYAN) u ILS
0.00257146
1 Nyan Cat(NYAN) u AOA
Kz0.699721132
1 Nyan Cat(NYAN) u BHD
.د.ب0.0002893852
1 Nyan Cat(NYAN) u BMD
$0.0007676
1 Nyan Cat(NYAN) u DKK
kr0.004889612
1 Nyan Cat(NYAN) u HNL
L0.020118796
1 Nyan Cat(NYAN) u MUR
0.03515608
1 Nyan Cat(NYAN) u NAD
$0.01350976
1 Nyan Cat(NYAN) u NOK
kr0.007668324
1 Nyan Cat(NYAN) u NZD
$0.001297244
1 Nyan Cat(NYAN) u PAB
B/.0.0007676
1 Nyan Cat(NYAN) u PGK
K0.003246948
1 Nyan Cat(NYAN) u QAR
ر.ق0.00280174
1 Nyan Cat(NYAN) u RSD
дин.0.076852112

Nyan Cat Resurs

Za dublje razumijevanje Nyan Cat, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Nyan Cat

Koliko Nyan Cat (NYAN) vrijedi danas?
Cijena NYAN uživo u USD je 0.0007676 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NYAN u USD?
Trenutačna cijena NYAN u USD je $ 0.0007676. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Nyan Cat?
Tržišna kapitalizacija za NYAN je -- USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NYAN?
Količina u optjecaju za NYAN je -- USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NYAN?
NYAN je postigao ATH cijenu od -- USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NYAN?
NYAN je vidio ATL cijenu od -- USD.
Koliki je obujam trgovanja za NYAN?
24-satni obujam trgovanja za NYAN je $ 54.68K USD.
Hoće li NYAN još narasti ove godine?
NYAN mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NYAN predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Nyan Cat (NYAN) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

