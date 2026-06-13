Nya Cijena danas

Trenutačna cijena Nya (NYA) danas je $ 0, s promjenom od 0.66% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije NYA u USD je $ 0 po NYA.

Nya trenutačno je na #- mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 1,376,918, s količinom u optjecaju od 36.77T NYA. Tijekom posljednja 24 sata, NYA trgovao je između $ 0 (niska) i $ 0 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.

U kratkoročnim performansama, NYA se kretao +0.24% u posljednjem satu i +5.05% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 70.47.

Informacije o tržištu Nya (NYA)

Tržišna kapitalizacija $ 1.38M$ 1.38M $ 1.38M Obujam (24 sata) $ 70.47$ 70.47 $ 70.47 Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 1.38M$ 1.38M $ 1.38M Količina u optjecaju 36.77T 36.77T 36.77T Ukupna količina 36,830,899,415,101.91 36,830,899,415,101.91 36,830,899,415,101.91

Trenutačna tržišna kapitalizacija Nya je $ 1.38M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 70.47. Količina u optjecaju NYA je 36.77T, s ukupnom količinom od 36830899415101.91. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.38M.