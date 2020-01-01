AllianceBlock Nexera (NXRA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u AllianceBlock Nexera (NXRA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

AllianceBlock Nexera (NXRA) Informacije Nexera Foundation is empowering the future of finance with cutting-edge open-source innovation. Nexera infrastructure seamlessly incorporates blockchain technology, facilitating on-chain and off-chain operations for simplified digital, financial, and real-world asset management. The Nexera ($NXRA) token is the utility token at the core of the Nexera infrastructure stack. It facilitates the building of reputation across the Nexera ecosystem, enables participation in governance in the Nexera DAO, unlocks exclusive access within solutions built with Nexera infrastructure, and acts as the medium of exchange for fees, payments and transaction mechanisms. Nexera Foundation is focused on nurturing the broader ecosystem and DAO and enhancing the utility of the NXRA token. It is committed to promoting community growth and driving innovation in the digital asset space, including the growth and development of current and future key ecosystem partners. Službena web stranica: https://www.nexera.network/ Bijela knjiga: https://docs.nexera.network Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x644192291cc835a93d6330b24ea5f5fedd0eef9e

AllianceBlock Nexera (NXRA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za AllianceBlock Nexera (NXRA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 7.92M $ 7.92M $ 7.92M Ukupna količina: $ 1.15B $ 1.15B $ 1.15B Količina u optjecaju: $ 1.05B $ 1.05B $ 1.05B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 15.12M $ 15.12M $ 15.12M Povijesni maksimum: $ 0.29999 $ 0.29999 $ 0.29999 Povijesni minimum: $ 0.007350268823197849 $ 0.007350268823197849 $ 0.007350268823197849 Trenutna cijena: $ 0.00756 $ 0.00756 $ 0.00756 Saznajte više o cijeni AllianceBlock Nexera (NXRA)

AllianceBlock Nexera (NXRA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike AllianceBlock Nexera (NXRA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NXRA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NXRA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NXRA tokena, istražite NXRA cijenu tokena uživo!

Kako kupiti NXRA Jeste li zainteresirani za dodavanje AllianceBlock Nexera (NXRA) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje NXRA, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje.

AllianceBlock Nexera (NXRA) Povijest cijena Analiza povijesti cijena NXRA pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite NXRA povijest cijena odmah!

NXRA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide NXRA? Naša NXRA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte NXRA predviđanje cijene tokena odmah!

