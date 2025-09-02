AllianceBlock Nexera (NXRA) Informacije o cijeni (USD)
Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.0075
24-satna najniža cijena
$ 0.0087
24-satna najviša cijena
$ 0.0075
$ 0.0087
$ 0.28821044968834403
$ 0.007350268823197849
-1.63%
-0.12%
-7.83%
-7.83%
AllianceBlock Nexera (NXRA) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00789. Tijekom protekla 24 sata, NXRAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0075 i najviše cijene $ 0.0087, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NXRA je $ 0.28821044968834403, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.007350268823197849.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NXRA se promijenio za -1.63% u posljednjih sat vremena, -0.12% u posljednjih 24 sata i -7.83% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu AllianceBlock Nexera (NXRA)
No.1179
$ 8.27M
$ 29.18K
$ 15.78M
1.05B
2,000,000,000
1,148,565,277.9922845
52.38%
ETH
Trenutačna tržišna kapitalizacija AllianceBlock Nexera je $ 8.27M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 29.18K. Količina u optjecaju NXRA je 1.05B, s ukupnom količinom od 1148565277.9922845. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 15.78M.
AllianceBlock Nexera (NXRA) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena AllianceBlock Nexera za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.0000095
-0.12%
30 dana
$ -0.00125
-13.68%
60 dana
$ -0.00103
-11.55%
90 dana
$ -0.00392
-33.20%
AllianceBlock Nexera promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u NXRA od $ -0.0000095 (-0.12%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
AllianceBlock Nexera 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00125 (-13.68%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
AllianceBlock Nexera 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u NXRA od $ -0.00103 (-11.55%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
AllianceBlock Nexera 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00392 (-33.20%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena AllianceBlock Nexera (NXRA)?
Nexera Foundation is empowering the future of finance with cutting-edge open-source innovation. Nexera infrastructure seamlessly incorporates blockchain technology, facilitating on-chain and off-chain operations for simplified digital, financial, and real-world asset management.
The Nexera ($NXRA) token is the utility token at the core of the Nexera infrastructure stack. It facilitates the building of reputation across the Nexera ecosystem, enables participation in governance in the Nexera DAO, unlocks exclusive access within solutions built with Nexera infrastructure, and acts as the medium of exchange for fees, payments and transaction mechanisms.
Nexera Foundation is focused on nurturing the broader ecosystem and DAO and enhancing the utility of the NXRA token. It is committed to promoting community growth and driving innovation in the digital asset space, including the growth and development of current and future key ecosystem partners.
AllianceBlock Nexera Predviđanje cijene (USD)
Koliko će AllianceBlock Nexera (NXRA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših AllianceBlock Nexera (NXRA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za AllianceBlock Nexera.
Razumijevanje tokenomike AllianceBlock Nexera (NXRA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NXRA opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti AllianceBlock Nexera (NXRA)
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.