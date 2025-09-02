Više o NXRA

AllianceBlock Nexera Logotip

AllianceBlock Nexera Cijena(NXRA)

1 NXRA u USD cijena uživo:

Grafikon aktualnih cijena AllianceBlock Nexera (NXRA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 10:12:08 (UTC+8)

AllianceBlock Nexera (NXRA) Informacije o cijeni (USD)

AllianceBlock Nexera (NXRA) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00789. Tijekom protekla 24 sata, NXRAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0075 i najviše cijene $ 0.0087, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NXRA je $ 0.28821044968834403, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.007350268823197849.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NXRA se promijenio za -1.63% u posljednjih sat vremena, -0.12% u posljednjih 24 sata i -7.83% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu AllianceBlock Nexera (NXRA)

Trenutačna tržišna kapitalizacija AllianceBlock Nexera je $ 8.27M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 29.18K. Količina u optjecaju NXRA je 1.05B, s ukupnom količinom od 1148565277.9922845. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 15.78M.

AllianceBlock Nexera (NXRA) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena AllianceBlock Nexera za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0000095-0.12%
30 dana$ -0.00125-13.68%
60 dana$ -0.00103-11.55%
90 dana$ -0.00392-33.20%
AllianceBlock Nexera promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u NXRA od $ -0.0000095 (-0.12%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

AllianceBlock Nexera 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00125 (-13.68%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

AllianceBlock Nexera 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u NXRA od $ -0.00103 (-11.55%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

AllianceBlock Nexera 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00392 (-33.20%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena AllianceBlock Nexera (NXRA)?

Pogledajte AllianceBlock Nexera stranicu Povijest cijena sada.

Što je AllianceBlock Nexera (NXRA)

Nexera Foundation is empowering the future of finance with cutting-edge open-source innovation. Nexera infrastructure seamlessly incorporates blockchain technology, facilitating on-chain and off-chain operations for simplified digital, financial, and real-world asset management. The Nexera ($NXRA) token is the utility token at the core of the Nexera infrastructure stack. It facilitates the building of reputation across the Nexera ecosystem, enables participation in governance in the Nexera DAO, unlocks exclusive access within solutions built with Nexera infrastructure, and acts as the medium of exchange for fees, payments and transaction mechanisms. Nexera Foundation is focused on nurturing the broader ecosystem and DAO and enhancing the utility of the NXRA token. It is committed to promoting community growth and driving innovation in the digital asset space, including the growth and development of current and future key ecosystem partners.

AllianceBlock Nexera dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje AllianceBlock Nexera ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti NXRA dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o AllianceBlock Nexera na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje AllianceBlock Nexera učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

AllianceBlock Nexera Predviđanje cijene (USD)

Koliko će AllianceBlock Nexera (NXRA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših AllianceBlock Nexera (NXRA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za AllianceBlock Nexera.

Provjerite AllianceBlock Nexera predviđanje cijene sada!

AllianceBlock Nexera (NXRA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike AllianceBlock Nexera (NXRA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NXRA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti AllianceBlock Nexera (NXRA)

Tražiš kako kupiti AllianceBlock Nexera? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti AllianceBlock Nexera na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

NXRA u lokalnim valutama

AllianceBlock Nexera Resurs

Za dublje razumijevanje AllianceBlock Nexera, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena AllianceBlock Nexera web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o AllianceBlock Nexera

Koliko AllianceBlock Nexera (NXRA) vrijedi danas?
Cijena NXRA uživo u USD je 0.00789 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NXRA u USD?
Trenutačna cijena NXRA u USD je $ 0.00789. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija AllianceBlock Nexera?
Tržišna kapitalizacija za NXRA je $ 8.27M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NXRA?
Količina u optjecaju za NXRA je 1.05B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NXRA?
NXRA je postigao ATH cijenu od 0.28821044968834403 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NXRA?
NXRA je vidio ATL cijenu od 0.007350268823197849 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NXRA?
24-satni obujam trgovanja za NXRA je $ 29.18K USD.
Hoće li NXRA još narasti ove godine?
NXRA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NXRA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
AllianceBlock Nexera (NXRA) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

