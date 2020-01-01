Numerico (NWC) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Numerico (NWC), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Numerico (NWC) Informacije Numerico is a self-sustaining all-in-one ecosystem that empowers even complete crypto beginners to confidently enter and thrive in the crypto space. Our ecosystem offers solutions like an AI copy trading platform Mercury Trade, Numerico's layer two blockchain solution, a range of unique AI products that will enhance your trading success rate, keep you safe when trading on DEXs and help you build on-chain products even if you have no experience with coding. Additionally, Numerico offers a financial product that allows you to seamlessly spend your ecosystem profits while providing real yields to stakers. Službena web stranica: https://numerico.ai/ Bijela knjiga: https://numerico.ai/docs/Whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://stellar.expert/explorer/public/asset/NWC-GAAPUOQWOZAG3PENRN7FEPYWXVGJBJVBL6EUE2ZHN5TSY7WBXQDO7AY2 Kupi NWC odmah!

Numerico (NWC) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Numerico (NWC), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 2.74M $ 2.74M $ 2.74M Ukupna količina: $ 270.05M $ 270.05M $ 270.05M Količina u optjecaju: $ 150.40M $ 150.40M $ 150.40M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 4.92M $ 4.92M $ 4.92M Povijesni maksimum: $ 0.43 $ 0.43 $ 0.43 Povijesni minimum: $ 0.0162818774419 $ 0.0162818774419 $ 0.0162818774419 Trenutna cijena: $ 0.01822 $ 0.01822 $ 0.01822 Saznajte više o cijeni Numerico (NWC)

Numerico (NWC) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Numerico (NWC) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NWC tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NWC tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NWC tokena, istražite NWC cijenu tokena uživo!

Numerico (NWC) Povijest cijena Analiza povijesti cijena NWC pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite NWC povijest cijena odmah!

NWC Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide NWC? Naša NWC stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte NWC predviđanje cijene tokena odmah!

