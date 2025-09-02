Numerico (NWC) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.01752. Tijekom protekla 24 sata, NWCtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0171 i najviše cijene $ 0.01791, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NWC je $ 2.23726923, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.0162818774419.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NWC se promijenio za -0.18% u posljednjih sat vremena, +2.39% u posljednjih 24 sata i +0.11% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu Numerico (NWC)
Trenutačna tržišna kapitalizacija Numerico je $ 2.64M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 52.93K. Količina u optjecaju NWC je 150.40M, s ukupnom količinom od 270050481.2686112. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 4.73M.
Numerico (NWC) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena Numerico za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ +0.000409
+2.39%
30 dana
$ -0.00303
-14.75%
60 dana
$ -0.00582
-24.94%
90 dana
$ -0.00998
-36.30%
Numerico promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u NWC od $ +0.000409 (+2.39%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
Numerico 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00303 (-14.75%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
Numerico 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u NWC od $ -0.00582 (-24.94%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
Numerico 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00998 (-36.30%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Numerico (NWC)?
Numerico is a self-sustaining all-in-one ecosystem that empowers even complete crypto beginners to confidently enter and thrive in the crypto space. Our ecosystem offers solutions like an AI copy trading platform Mercury Trade, Numerico's layer two blockchain solution, a range of unique AI products that will enhance your trading success rate, keep you safe when trading on DEXs and help you build on-chain products even if you have no experience with coding. Additionally, Numerico offers a financial product that allows you to seamlessly spend your ecosystem profits while providing real yields to stakers.
Numerico dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Numerico ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.
Osim toga, možeš: - Provjeriti NWC dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio. - Čitaj recenzije i analitiku o Numerico na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.
Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Numerico učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.
Numerico Predviđanje cijene (USD)
Koliko će Numerico (NWC) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Numerico (NWC) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Numerico.
Razumijevanje tokenomike Numerico (NWC) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NWC opsežnoj tokenomici tokena odmah!
Kako kupiti Numerico (NWC)
Tražiš kako kupiti Numerico? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Numerico na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.