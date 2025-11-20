NVIDIA xStock Cijena danas

Trenutačna cijena NVIDIA xStock (NVDAX) danas je $ 197.37, s promjenom od 5.98% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije NVDAX u USD je $ 197.37 po NVDAX.

NVIDIA xStock trenutačno je na #725 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 22.69M, s količinom u optjecaju od 114.95K NVDAX. Tijekom posljednja 24 sata, NVDAX trgovao je između $ 181.31 (niska) i $ 205.67 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 211.55444406079573, dok je rekordna najniža cijena bila $ 150.17117069595338.

U kratkoročnim performansama, NVDAX se kretao +0.05% u posljednjem satu i +1.82% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 80.70K.

Informacije o tržištu NVIDIA xStock (NVDAX)

Poredak No.725 Tržišna kapitalizacija $ 22.69M$ 22.69M $ 22.69M Obujam (24 sata) $ 80.70K$ 80.70K $ 80.70K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 22.69M$ 22.69M $ 22.69M Količina u optjecaju 114.95K 114.95K 114.95K Maksimalna količina ---- -- Ukupna količina 114,953.551954 114,953.551954 114,953.551954 Javni blockchain SOL

Trenutačna tržišna kapitalizacija NVIDIA xStock je $ 22.69M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 80.70K. Količina u optjecaju NVDAX je 114.95K, s ukupnom količinom od 114953.551954. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 22.69M.