NVIDIA Cijena danas

Trenutačna cijena NVIDIA (NVDAON) danas je $ 196.96, s promjenom od 6.00% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije NVDAON u USD je $ 196.96 po NVDAON.

NVIDIA trenutačno je na #1491 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 3.76M, s količinom u optjecaju od 19.10K NVDAON. Tijekom posljednja 24 sata, NVDAON trgovao je između $ 181.25 (niska) i $ 198.43 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 211.44010192551124, dok je rekordna najniža cijena bila $ 164.59862286332267.

U kratkoročnim performansama, NVDAON se kretao -0.20% u posljednjem satu i +1.46% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 69.36K.

Informacije o tržištu NVIDIA (NVDAON)

Poredak No.1491 Tržišna kapitalizacija $ 3.76M$ 3.76M $ 3.76M Obujam (24 sata) $ 69.36K$ 69.36K $ 69.36K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 3.76M$ 3.76M $ 3.76M Količina u optjecaju 19.10K 19.10K 19.10K Ukupna količina 19,100.09954452 19,100.09954452 19,100.09954452 Javni blockchain ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija NVIDIA je $ 3.76M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 69.36K. Količina u optjecaju NVDAON je 19.10K, s ukupnom količinom od 19100.09954452. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.76M.