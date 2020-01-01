Nura Labs (NURA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Nura Labs (NURA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Nura Labs (NURA) Informacije Nura Labs is a Web3 innovation studio dedicated to building intelligent, secure, and scalable infrastructure for the decentralized economy. As the creator of Nura Wallet, they combine blockchain engineering, AI automation, and seamless user experience to create tools that drive real-world utility and mass adoption. Službena web stranica: https://nura.gg/ Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x926759A8EaEcFADb5D8bdC7A9C7B193C5085F507 Kupi NURA odmah!

Nura Labs (NURA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Nura Labs (NURA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 963.80K $ 963.80K $ 963.80K Ukupna količina: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Količina u optjecaju: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 963.80K $ 963.80K $ 963.80K Povijesni maksimum: $ 0.002523 $ 0.002523 $ 0.002523 Povijesni minimum: $ 0.000087987128292223 $ 0.000087987128292223 $ 0.000087987128292223 Trenutna cijena: $ 0.00009638 $ 0.00009638 $ 0.00009638 Saznajte više o cijeni Nura Labs (NURA)

Nura Labs (NURA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Nura Labs (NURA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NURA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NURA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NURA tokena, istražite NURA cijenu tokena uživo!

Kako kupiti NURA Jeste li zainteresirani za dodavanje Nura Labs (NURA) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje NURA, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati NURA na MEXC-u odmah!

Nura Labs (NURA) Povijest cijena Analiza povijesti cijena NURA pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite NURA povijest cijena odmah!

NURA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide NURA? Naša NURA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte NURA predviđanje cijene tokena odmah!

Zašto biste trebali odabrati MEXC? MEXC je jedna od vodećih svjetskih kripto burzi kojoj vjeruju milijuni korisnika diljem svijeta. Bilo da ste početnik ili profesionalac, MEXC je vaš najlakši put do kriptovaluta. Preko 4,000 trgovačkih parova na Spot i terminskim tržištima Najbrža uvrštenja tokena među CEX-ovima Najveća likvidnost u cijeloj industriji Najniže naknade, uz podršku za korisnike 24/7 100%+ transparentnost rezervi tokena za korisnička sredstva Iznimno niske ulazne barijere: kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT

Kupite kriptovalutu sa samo 1 USDT : Vaš najlakši put do kriptovaluta! Kupi odmah!