Više o NURA

NURA Informacije o cijeni

NURA Službena web stranica

NURA Tokenomija

NURA Prognoza cijena

NURA Povijest

Vodič za kupnju NURA

Konverter NURA u fiducijarnu valutu

NURA Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Nura Labs Logotip

Nura Labs Cijena(NURA)

1 NURA u USD cijena uživo:

$0.00010199
$0.00010199$0.00010199
-3.79%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Nura Labs (NURA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:02:36 (UTC+8)

Nura Labs (NURA) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00009638
$ 0.00009638$ 0.00009638
24-satna najniža cijena
$ 0.00012997
$ 0.00012997$ 0.00012997
24-satna najviša cijena

$ 0.00009638
$ 0.00009638$ 0.00009638

$ 0.00012997
$ 0.00012997$ 0.00012997

$ 0.002280932236681356
$ 0.002280932236681356$ 0.002280932236681356

$ 0.000087987128292223
$ 0.000087987128292223$ 0.000087987128292223

+1.12%

-3.79%

+6.07%

+6.07%

Nura Labs (NURA) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00010199. Tijekom protekla 24 sata, NURAtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00009638 i najviše cijene $ 0.00012997, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NURA je $ 0.002280932236681356, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000087987128292223.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NURA se promijenio za +1.12% u posljednjih sat vremena, -3.79% u posljednjih 24 sata i +6.07% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Nura Labs (NURA)

No.2095

$ 1.02M
$ 1.02M$ 1.02M

$ 58.31K
$ 58.31K$ 58.31K

$ 1.02M
$ 1.02M$ 1.02M

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

10,000,000,000
10,000,000,000 10,000,000,000

100.00%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Nura Labs je $ 1.02M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 58.31K. Količina u optjecaju NURA je 10.00B, s ukupnom količinom od 10000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 1.02M.

Nura Labs (NURA) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Nura Labs za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.0000040177-3.79%
30 dana$ -0.00006921-40.43%
60 dana$ -0.00059181-85.30%
90 dana$ -0.00039801-79.61%
Nura Labs promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u NURA od $ -0.0000040177 (-3.79%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Nura Labs 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00006921 (-40.43%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Nura Labs 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u NURA od $ -0.00059181 (-85.30%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Nura Labs 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00039801 (-79.61%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Nura Labs (NURA)?

Pogledajte Nura Labs stranicu Povijest cijena sada.

Što je Nura Labs (NURA)

Nura Labs is a Web3 innovation studio dedicated to building intelligent, secure, and scalable infrastructure for the decentralized economy. As the creator of Nura Wallet, they combine blockchain engineering, AI automation, and seamless user experience to create tools that drive real-world utility and mass adoption.

Nura Labs dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Nura Labs ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti NURA dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Nura Labs na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Nura Labs učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Nura Labs Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Nura Labs (NURA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Nura Labs (NURA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Nura Labs.

Provjerite Nura Labs predviđanje cijene sada!

Nura Labs (NURA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Nura Labs (NURA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NURA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Nura Labs (NURA)

Tražiš kako kupiti Nura Labs? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Nura Labs na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

NURA u lokalnim valutama

1 Nura Labs(NURA) u VND
2.68386685
1 Nura Labs(NURA) u AUD
A$0.0001550248
1 Nura Labs(NURA) u GBP
0.0000744527
1 Nura Labs(NURA) u EUR
0.0000866915
1 Nura Labs(NURA) u USD
$0.00010199
1 Nura Labs(NURA) u MYR
RM0.0004303978
1 Nura Labs(NURA) u TRY
0.0041958686
1 Nura Labs(NURA) u JPY
¥0.01499253
1 Nura Labs(NURA) u ARS
ARS$0.1404820459
1 Nura Labs(NURA) u RUB
0.0082163144
1 Nura Labs(NURA) u INR
0.0089802195
1 Nura Labs(NURA) u IDR
Rp1.6719669456
1 Nura Labs(NURA) u KRW
0.142245453
1 Nura Labs(NURA) u PHP
0.0058266887
1 Nura Labs(NURA) u EGP
￡E.0.0049485548
1 Nura Labs(NURA) u BRL
R$0.0005538057
1 Nura Labs(NURA) u CAD
C$0.0001397263
1 Nura Labs(NURA) u BDT
0.0123948447
1 Nura Labs(NURA) u NGN
0.1561864661
1 Nura Labs(NURA) u COP
$0.4095979594
1 Nura Labs(NURA) u ZAR
R.0.001795024
1 Nura Labs(NURA) u UAH
0.0042254457
1 Nura Labs(NURA) u VES
Bs0.01489054
1 Nura Labs(NURA) u CLP
$0.09872632
1 Nura Labs(NURA) u PKR
Rs0.0289406824
1 Nura Labs(NURA) u KZT
0.0549807692
1 Nura Labs(NURA) u THB
฿0.0032952969
1 Nura Labs(NURA) u TWD
NT$0.0031249736
1 Nura Labs(NURA) u AED
د.إ0.0003743033
1 Nura Labs(NURA) u CHF
Fr0.000081592
1 Nura Labs(NURA) u HKD
HK$0.0007945021
1 Nura Labs(NURA) u AMD
֏0.0389866974
1 Nura Labs(NURA) u MAD
.د.م0.0009158702
1 Nura Labs(NURA) u MXN
$0.0019021135
1 Nura Labs(NURA) u SAR
ريال0.0003824625
1 Nura Labs(NURA) u PLN
0.0003712436
1 Nura Labs(NURA) u RON
лв0.0004416167
1 Nura Labs(NURA) u SEK
kr0.0009576861
1 Nura Labs(NURA) u BGN
лв0.0001693034
1 Nura Labs(NURA) u HUF
Ft0.034431824
1 Nura Labs(NURA) u CZK
0.0021275114
1 Nura Labs(NURA) u KWD
د.ك0.00003110695
1 Nura Labs(NURA) u ILS
0.0003416665
1 Nura Labs(NURA) u AOA
Kz0.0929710243
1 Nura Labs(NURA) u BHD
.د.ب0.00003845023
1 Nura Labs(NURA) u BMD
$0.00010199
1 Nura Labs(NURA) u DKK
kr0.0006496763
1 Nura Labs(NURA) u HNL
L0.002672138
1 Nura Labs(NURA) u MUR
0.004671142
1 Nura Labs(NURA) u NAD
$0.0017940041
1 Nura Labs(NURA) u NOK
kr0.0010188801
1 Nura Labs(NURA) u NZD
$0.0001723631
1 Nura Labs(NURA) u PAB
B/.0.00010199
1 Nura Labs(NURA) u PGK
K0.0004314177
1 Nura Labs(NURA) u QAR
ر.ق0.0003712436
1 Nura Labs(NURA) u RSD
дин.0.0102112388

Nura Labs Resurs

Za dublje razumijevanje Nura Labs, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Službena Nura Labs web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Nura Labs

Koliko Nura Labs (NURA) vrijedi danas?
Cijena NURA uživo u USD je 0.00010199 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NURA u USD?
Trenutačna cijena NURA u USD je $ 0.00010199. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Nura Labs?
Tržišna kapitalizacija za NURA je $ 1.02M USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NURA?
Količina u optjecaju za NURA je 10.00B USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NURA?
NURA je postigao ATH cijenu od 0.002280932236681356 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NURA?
NURA je vidio ATL cijenu od 0.000087987128292223 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NURA?
24-satni obujam trgovanja za NURA je $ 58.31K USD.
Hoće li NURA još narasti ove godine?
NURA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NURA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:02:36 (UTC+8)

Nura Labs (NURA) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

NURA u USD kalkulator

Iznos

NURA
NURA
USD
USD

1 NURA = 0.00010199 USD

Trgujte NURA

NURAUSDT
$0.00010199
$0.00010199$0.00010199
-3.71%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine