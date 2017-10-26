NULS (NULS) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u NULS (NULS), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

NULS (NULS) Informacije NULS is a blockchain infrastructure for customizable services, driven by the global open-source community. Following the principles of pluggability, modularization and parallel expansion, NULS provides smart contracts, multi-chain mechanism and cross-chain consensus to reduce cost of development and usage, and to promote the application of blockchain in the commercial field and the interaction among chains. Službena web stranica: https://nuls.io Bijela knjiga: https://docs.nuls.io Istraživač blokova: https://nulscan.io Kupi NULS odmah!

NULS (NULS) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za NULS (NULS), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.36M $ 1.36M $ 1.36M Ukupna količina: $ 132.81M $ 132.81M $ 132.81M Količina u optjecaju: $ 113.66M $ 113.66M $ 113.66M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.52M $ 2.52M $ 2.52M Povijesni maksimum: $ 2.1725 $ 2.1725 $ 2.1725 Povijesni minimum: $ 0.011664776879036448 $ 0.011664776879036448 $ 0.011664776879036448 Trenutna cijena: $ 0.01198 $ 0.01198 $ 0.01198 Saznajte više o cijeni NULS (NULS)

NULS (NULS) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike NULS (NULS) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NULS tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NULS tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NULS tokena, istražite NULS cijenu tokena uživo!

