NULS (NULS) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.01494. Tijekom protekla 24 sata, NULStrgovalo je između najniže cijene $ 0.0149 i najviše cijene $ 0.01734, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NULS je $ 8.54049015045166, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.01324560246211443.
Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NULS se promijenio za +0.06% u posljednjih sat vremena, -0.73% u posljednjih 24 sata i -18.32% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.
Informacije o tržištu NULS (NULS)
No.1835
$ 1.70M
$ 1.70M$ 1.70M
$ 60.12K
$ 60.12K$ 60.12K
$ 3.14M
$ 3.14M$ 3.14M
113.63M
113.63M 113.63M
210,000,000
210,000,000 210,000,000
132,779,418.84062383
132,779,418.84062383 132,779,418.84062383
54.10%
2017-10-26 00:00:00
$ 0.098
$ 0.098$ 0.098
NULS
Trenutačna tržišna kapitalizacija NULS je $ 1.70M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 60.12K. Količina u optjecaju NULS je 113.63M, s ukupnom količinom od 132779418.84062383. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 3.14M.
NULS (NULS) Povijest cijena USD
Prati promjene cijena NULS za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:
Razdoblje
Promjena (USD)
Promjena (%)
Danas
$ -0.0001099
-0.73%
30 dana
$ -0.00038
-2.49%
60 dana
$ -0.00075
-4.79%
90 dana
$ -0.04632
-75.62%
NULS promjena cijene danas
Danas je zabilježena promjena u NULS od $ -0.0001099 (-0.73%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.
NULS 30-dnevna promjena cijene
Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.00038 (-2.49%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.
NULS 60-dnevna promjena cijene
Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u NULS od $ -0.00075 (-4.79%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.
NULS 90-dnevna promjena cijene
Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.04632 (-75.62%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.
NULS is a blockchain infrastructure for customizable services, driven by the global open-source community. Following the principles of pluggability, modularization and parallel expansion, NULS provides smart contracts, multi-chain mechanism and cross-chain consensus to reduce cost of development and usage, and to promote the application of blockchain in the commercial field and the interaction among chains.
Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima.
Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.