nubcat (NUB) Informacije silly nub drawing silly things & being silly. Službena web stranica: https://nubcat.xyz Istraživač blokova: https://solscan.io/token/GtDZKAqvMZMnti46ZewMiXCa4oXF4bZxwQPoKzXPFxZn

nubcat (NUB) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za nubcat (NUB), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 25.24M Ukupna količina: $ 999.98M Količina u optjecaju: $ 950.00M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 26.57M Povijesni maksimum: $ 0.1295 Povijesni minimum: $ 0.002447588309575388 Trenutna cijena: $ 0.02657

nubcat (NUB) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike nubcat (NUB) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NUB tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NUB tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NUB tokena, istražite NUB cijenu tokena uživo!

nubcat (NUB) Povijest cijena Analiza povijesti cijena NUB pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.

NUB Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide NUB? Naša NUB stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.

