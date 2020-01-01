NuNet (NTX) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u NuNet (NTX), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

NuNet (NTX) Informacije NuNet is the second project to spin-off from SingularityNET and the first project to launch from the SingularityDAO Launchpad. Službena web stranica: https://nunet.io Bijela knjiga: https://nunet-io.github.io/public/NuNet_Whitepaper.pdf Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0xf0d33beda4d734c72684b5f9abbebf715d0a7935 Kupi NTX odmah!

NuNet (NTX) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za NuNet (NTX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 6.18M $ 6.18M $ 6.18M Ukupna količina: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Količina u optjecaju: $ 504.08M $ 504.08M $ 504.08M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 12.26M $ 12.26M $ 12.26M Povijesni maksimum: $ 0.17988 $ 0.17988 $ 0.17988 Povijesni minimum: $ 0.008142166051300106 $ 0.008142166051300106 $ 0.008142166051300106 Trenutna cijena: $ 0.01226 $ 0.01226 $ 0.01226 Saznajte više o cijeni NuNet (NTX)

NuNet (NTX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike NuNet (NTX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NTX tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NTX tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NTX tokena, istražite NTX cijenu tokena uživo!

NuNet (NTX) Povijest cijena Analiza povijesti cijena NTX pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite NTX povijest cijena odmah!

NTX Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide NTX? Naša NTX stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte NTX predviđanje cijene tokena odmah!

