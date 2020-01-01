NovaTrade RWA (NRWA) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u NovaTrade RWA (NRWA), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

NovaTrade RWA (NRWA) Informacije NRWA is the native token of Nova Trade’s RWA Trading Hub, enabling seamless, low-fee trading of tokenized real-world assets (real estate, commodities, private credit, and more) on Nova’s high-speed Layer 2 DEX. Službena web stranica: https://novatrade.co/ Bijela knjiga: https://nova-trade.gitbook.io/nova-trade Istraživač blokova: https://solscan.io/token/4TaPWMayyuitBGehGUsTe4GY8FXe7i3SN39yaqaf1MYP Kupi NRWA odmah!

NovaTrade RWA (NRWA) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za NovaTrade RWA (NRWA), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: -- -- -- Ukupna količina: $ 1.10B $ 1.10B $ 1.10B Količina u optjecaju: -- -- -- FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 6.17B $ 6.17B $ 6.17B Povijesni maksimum: $ 84.99998 $ 84.99998 $ 84.99998 Povijesni minimum: -- -- -- Trenutna cijena: $ 5.60836 $ 5.60836 $ 5.60836 Saznajte više o cijeni NovaTrade RWA (NRWA)

NovaTrade RWA (NRWA) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike NovaTrade RWA (NRWA) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NRWA tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NRWA tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NRWA tokena, istražite NRWA cijenu tokena uživo!

Kako kupiti NRWA Jeste li zainteresirani za dodavanje NovaTrade RWA (NRWA) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje NRWA, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati NRWA na MEXC-u odmah!

NovaTrade RWA (NRWA) Povijest cijena Analiza povijesti cijena NRWA pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite NRWA povijest cijena odmah!

NRWA Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide NRWA? Naša NRWA stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte NRWA predviđanje cijene tokena odmah!

