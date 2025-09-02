Više o NRWA

NovaTrade RWA Cijena(NRWA)

1 NRWA u USD cijena uživo:

Grafikon aktualnih cijena NovaTrade RWA (NRWA)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:02:29 (UTC+8)

NovaTrade RWA (NRWA) Informacije o cijeni (USD)

NovaTrade RWA (NRWA) cijena u stvarnom vremenu je $ 5.33059. Tijekom protekla 24 sata, NRWAtrgovalo je između najniže cijene $ 5.20118 i najviše cijene $ 5.79652, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NRWA je --, dok je najniža cijena svih vremena --.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NRWA se promijenio za +0.87% u posljednjih sat vremena, -4.93% u posljednjih 24 sata i +18.65% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Trenutačna tržišna kapitalizacija NovaTrade RWA je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 3.08M. Količina u optjecaju NRWA je --, s ukupnom količinom od 1100000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 5.86B.

NovaTrade RWA (NRWA) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena NovaTrade RWA za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.2764259-4.93%
30 dana$ -0.03184-0.60%
60 dana$ +1.1717+28.17%
90 dana$ +5.32509+96,819.81%
NovaTrade RWA promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u NRWA od $ -0.2764259 (-4.93%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

NovaTrade RWA 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.03184 (-0.60%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

NovaTrade RWA 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u NRWA od $ +1.1717 (+28.17%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

NovaTrade RWA 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +5.32509 (+96,819.81%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena NovaTrade RWA (NRWA)?

Pogledajte NovaTrade RWA stranicu Povijest cijena sada.

Što je NovaTrade RWA (NRWA)

NRWA is the native token of Nova Trade’s RWA Trading Hub, enabling seamless, low-fee trading of tokenized real-world assets (real estate, commodities, private credit, and more) on Nova’s high-speed Layer 2 DEX.

NovaTrade RWA dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje NovaTrade RWA ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti NRWA dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o NovaTrade RWA na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje NovaTrade RWA učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

NovaTrade RWA Predviđanje cijene (USD)

Koliko će NovaTrade RWA (NRWA) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših NovaTrade RWA (NRWA) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za NovaTrade RWA.

Provjerite NovaTrade RWA predviđanje cijene sada!

NovaTrade RWA (NRWA) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike NovaTrade RWA (NRWA) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NRWA opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti NovaTrade RWA (NRWA)

Tražiš kako kupiti NovaTrade RWA? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti NovaTrade RWA na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o NovaTrade RWA

Koliko NovaTrade RWA (NRWA) vrijedi danas?
Cijena NRWA uživo u USD je 5.33059 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NRWA u USD?
Trenutačna cijena NRWA u USD je $ 5.33059. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija NovaTrade RWA?
Tržišna kapitalizacija za NRWA je -- USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NRWA?
Količina u optjecaju za NRWA je -- USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NRWA?
NRWA je postigao ATH cijenu od -- USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NRWA?
NRWA je vidio ATL cijenu od -- USD.
Koliki je obujam trgovanja za NRWA?
24-satni obujam trgovanja za NRWA je $ 3.08M USD.
Hoće li NRWA još narasti ove godine?
NRWA mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NRWA predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 09:02:29 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

