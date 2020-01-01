Nordek (NRK) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Nordek (NRK), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Nordek (NRK) Informacije NORDEK strives to be the most business and consumer-friendly blockchain ecosystem for mainstream adoption of web3 payments. Službena web stranica: https://nordek.io Bijela knjiga: https://nordek.io/NORDEK%20WHITEPAPER.pdf Istraživač blokova: https://nordekscan.com/ Kupi NRK odmah!

Nordek (NRK) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Nordek (NRK), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 490.63K $ 490.63K $ 490.63K Ukupna količina: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B Količina u optjecaju: $ 636.76M $ 636.76M $ 636.76M FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 1.62M $ 1.62M $ 1.62M Povijesni maksimum: $ 0.16849 $ 0.16849 $ 0.16849 Povijesni minimum: $ 0.000356160403878966 $ 0.000356160403878966 $ 0.000356160403878966 Trenutna cijena: $ 0.0007705 $ 0.0007705 $ 0.0007705 Saznajte više o cijeni Nordek (NRK)

Nordek (NRK) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Nordek (NRK) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NRK tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NRK tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NRK tokena, istražite NRK cijenu tokena uživo!

Kako kupiti NRK Jeste li zainteresirani za dodavanje Nordek (NRK) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje NRK, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati NRK na MEXC-u odmah!

Nordek (NRK) Povijest cijena Analiza povijesti cijena NRK pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite NRK povijest cijena odmah!

NRK Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide NRK? Naša NRK stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte NRK predviđanje cijene tokena odmah!

