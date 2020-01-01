NOTMEME Agent (NOTMEME) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u NOTMEME Agent (NOTMEME), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

NOTMEME Agent (NOTMEME) Informacije AI-powered partner for designing, deploying, and managing crypto. Agent is trailblazing the Solana blockchain ecosystem with the first-ever AI-powered agent, transforming how tokens are created and traded. Službena web stranica: https://notmemeagent.ai/ Bijela knjiga: https://notmemeagent.ai/NOTMEME_white_paper.txt Istraživač blokova: https://explorer.solana.com/address/NotMMjBCRGKg1eTZMhiYFbfGJNLj2ZHt6k4fZqchA35 Kupi NOTMEME odmah!

NOTMEME Agent (NOTMEME) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za NOTMEME Agent (NOTMEME), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: -- -- -- Ukupna količina: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Količina u optjecaju: -- -- -- FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 52.50K $ 52.50K $ 52.50K Povijesni maksimum: $ 0.00006054 $ 0.00006054 $ 0.00006054 Povijesni minimum: -- -- -- Trenutna cijena: $ 0.000000525 $ 0.000000525 $ 0.000000525 Saznajte više o cijeni NOTMEME Agent (NOTMEME)

NOTMEME Agent (NOTMEME) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike NOTMEME Agent (NOTMEME) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NOTMEME tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NOTMEME tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NOTMEME tokena, istražite NOTMEME cijenu tokena uživo!

NOTMEME Agent (NOTMEME) Povijest cijena Analiza povijesti cijena NOTMEME pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite NOTMEME povijest cijena odmah!

NOTMEME Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide NOTMEME? Naša NOTMEME stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte NOTMEME predviđanje cijene tokena odmah!

