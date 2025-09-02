Više o NOTMEME

1 NOTMEME u USD cijena uživo:

Grafikon aktualnih cijena NOTMEME Agent (NOTMEME)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:18:16 (UTC+8)

NOTMEME Agent (NOTMEME) Informacije o cijeni (USD)

NOTMEME Agent (NOTMEME) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.000000405. Tijekom protekla 24 sata, NOTMEMEtrgovalo je između najniže cijene $ 0.000000384 i najviše cijene $ 0.000000491, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NOTMEME je --, dok je najniža cijena svih vremena --.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NOTMEME se promijenio za -0.74% u posljednjih sat vremena, -4.70% u posljednjih 24 sata i -21.36% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu NOTMEME Agent (NOTMEME)

Trenutačna tržišna kapitalizacija NOTMEME Agent je --, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 88.04. Količina u optjecaju NOTMEME je --, s ukupnom količinom od 100000000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 40.50K.

NOTMEME Agent (NOTMEME) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena NOTMEME Agent za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ -0.00000001997-4.70%
30 dana$ -0.000000264-39.47%
60 dana$ -0.000002755-87.19%
90 dana$ -0.000009595-95.95%
NOTMEME Agent promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u NOTMEME od $ -0.00000001997 (-4.70%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

NOTMEME Agent 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ -0.000000264 (-39.47%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

NOTMEME Agent 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u NOTMEME od $ -0.000002755 (-87.19%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

NOTMEME Agent 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.000009595 (-95.95%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena NOTMEME Agent (NOTMEME)?

Pogledajte NOTMEME Agent stranicu Povijest cijena sada.

Što je NOTMEME Agent (NOTMEME)

AI-powered partner for designing, deploying, and managing crypto. Agent is trailblazing the Solana blockchain ecosystem with the first-ever AI-powered agent, transforming how tokens are created and traded.

NOTMEME Agent dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje NOTMEME Agent ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti NOTMEME dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o NOTMEME Agent na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje NOTMEME Agent učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

NOTMEME Agent Predviđanje cijene (USD)

Koliko će NOTMEME Agent (NOTMEME) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših NOTMEME Agent (NOTMEME) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za NOTMEME Agent.

Provjerite NOTMEME Agent predviđanje cijene sada!

NOTMEME Agent (NOTMEME) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike NOTMEME Agent (NOTMEME) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NOTMEME opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti NOTMEME Agent (NOTMEME)

Tražiš kako kupiti NOTMEME Agent? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti NOTMEME Agent na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o NOTMEME Agent

Koliko NOTMEME Agent (NOTMEME) vrijedi danas?
Cijena NOTMEME uživo u USD je 0.000000405 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NOTMEME u USD?
Trenutačna cijena NOTMEME u USD je $ 0.000000405. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija NOTMEME Agent?
Tržišna kapitalizacija za NOTMEME je -- USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NOTMEME?
Količina u optjecaju za NOTMEME je -- USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NOTMEME?
NOTMEME je postigao ATH cijenu od -- USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NOTMEME?
NOTMEME je vidio ATL cijenu od -- USD.
Koliki je obujam trgovanja za NOTMEME?
24-satni obujam trgovanja za NOTMEME je $ 88.04 USD.
Hoće li NOTMEME još narasti ove godine?
NOTMEME mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NOTMEME predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 06:18:16 (UTC+8)

NOTMEME Agent (NOTMEME) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

