NOTAI (NOTAI) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u NOTAI (NOTAI), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.

NOTAI (NOTAI) Informacije NOTAI — The first AI-based SuperApp built on Telegram. Targeting 950M+ users with the only AI-focused App within the TON ecosystem. Službena web stranica: https://www.notai.com/ Istraživač blokova: https://bscscan.com/token/0xcf10117b30c7a5fc7c77b611bfc2555610dd4b3a Kupi NOTAI odmah!

NOTAI (NOTAI) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za NOTAI (NOTAI), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 581.38K $ 581.38K $ 581.38K Ukupna količina: $ 100.00B $ 100.00B $ 100.00B Količina u optjecaju: $ 59.08B $ 59.08B $ 59.08B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 984.00K $ 984.00K $ 984.00K Povijesni maksimum: $ 0.000448 $ 0.000448 $ 0.000448 Povijesni minimum: $ 0.000008051664056883 $ 0.000008051664056883 $ 0.000008051664056883 Trenutna cijena: $ 0.00000984 $ 0.00000984 $ 0.00000984 Saznajte više o cijeni NOTAI (NOTAI)

NOTAI (NOTAI) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike NOTAI (NOTAI) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NOTAI tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NOTAI tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NOTAI tokena, istražite NOTAI cijenu tokena uživo!

Kako kupiti NOTAI Jeste li zainteresirani za dodavanje NOTAI (NOTAI) u svoj portfelj? MEXC podržava razne metode kupnje NOTAI, uključujući kreditne kartice, bankovne prijenose i uzajamno trgovanje. Bez obzira jeste li početnik ili profesionalac, MEXC čini kupnju kriptovaluta jednostavnom i sigurnom. Naučite kako kupovati NOTAI na MEXC-u odmah!

NOTAI (NOTAI) Povijest cijena Analiza povijesti cijena NOTAI pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite NOTAI povijest cijena odmah!

NOTAI Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide NOTAI? Naša NOTAI stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte NOTAI predviđanje cijene tokena odmah!

