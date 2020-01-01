Blast Royale (NOOB) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Blast Royale (NOOB), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Blast Royale (NOOB) Informacije Blast Royale is a mobile Battle Royale game for the web3 generation! We're going to onboard the next billion players onto the blockchain through FUN! By owning NOOBs, we are all going to become PROs. Službena web stranica: https://www.blastroyale.com/ Bijela knjiga: https://fundimension.gitbook.io/blast-royale/tokenomics/introducing-usdnoob Istraživač blokova: https://etherscan.io/token/0x06561dC5CEdCc012a4EA68609b17d41499622E4c Kupi NOOB odmah!

Blast Royale (NOOB) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Blast Royale (NOOB), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ukupna količina: $ 512.00M $ 512.00M $ 512.00M Količina u optjecaju: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 58.76K $ 58.76K $ 58.76K Povijesni maksimum: $ 0.13998 $ 0.13998 $ 0.13998 Povijesni minimum: $ 0.000052509573322188 $ 0.000052509573322188 $ 0.000052509573322188 Trenutna cijena: $ 0.00011477 $ 0.00011477 $ 0.00011477 Saznajte više o cijeni Blast Royale (NOOB)

Blast Royale (NOOB) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Blast Royale (NOOB) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NOOB tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NOOB tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NOOB tokena, istražite NOOB cijenu tokena uživo!

Blast Royale (NOOB) Povijest cijena Analiza povijesti cijena NOOB pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite NOOB povijest cijena odmah!

NOOB Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide NOOB? Naša NOOB stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte NOOB predviđanje cijene tokena odmah!

