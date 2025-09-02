Više o NOOB

NOOB Informacije o cijeni

NOOB Bijela knjiga

NOOB Službena web stranica

NOOB Tokenomija

NOOB Prognoza cijena

NOOB Povijest

Vodič za kupnju NOOB

Konverter NOOB u fiducijarnu valutu

NOOB Spot trgovanje

Pretprodaja

Zarada

Airdrop+

Vijesti

Blog

Naučiti

Blast Royale Logotip

Blast Royale Cijena(NOOB)

1 NOOB u USD cijena uživo:

$0.00010331
$0.00010331$0.00010331
+7.73%1D
USD
Grafikon aktualnih cijena Blast Royale (NOOB)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:51:18 (UTC+8)

Blast Royale (NOOB) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
$ 0.00009201
$ 0.00009201$ 0.00009201
24-satna najniža cijena
$ 0.00010411
$ 0.00010411$ 0.00010411
24-satna najviša cijena

$ 0.00009201
$ 0.00009201$ 0.00009201

$ 0.00010411
$ 0.00010411$ 0.00010411

$ 0.07894948571630912
$ 0.07894948571630912$ 0.07894948571630912

$ 0.000052509573322188
$ 0.000052509573322188$ 0.000052509573322188

+0.03%

+7.73%

+35.44%

+35.44%

Blast Royale (NOOB) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.00010329. Tijekom protekla 24 sata, NOOBtrgovalo je između najniže cijene $ 0.00009201 i najviše cijene $ 0.00010411, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NOOB je $ 0.07894948571630912, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.000052509573322188.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NOOB se promijenio za +0.03% u posljednjih sat vremena, +7.73% u posljednjih 24 sata i +35.44% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu Blast Royale (NOOB)

No.8501

$ 0.00
$ 0.00$ 0.00

$ 55.95K
$ 55.95K$ 55.95K

$ 52.88K
$ 52.88K$ 52.88K

0.00
0.00 0.00

512,000,000
512,000,000 512,000,000

512,000,000
512,000,000 512,000,000

0.00%

ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Blast Royale je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 55.95K. Količina u optjecaju NOOB je 0.00, s ukupnom količinom od 512000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 52.88K.

Blast Royale (NOOB) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena Blast Royale za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.0000074128+7.73%
30 dana$ +0.00001853+21.86%
60 dana$ +0.00002867+38.42%
90 dana$ -0.00016281-61.19%
Blast Royale promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u NOOB od $ +0.0000074128 (+7.73%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

Blast Royale 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.00001853 (+21.86%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

Blast Royale 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u NOOB od $ +0.00002867 (+38.42%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

Blast Royale 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ -0.00016281 (-61.19%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena Blast Royale (NOOB)?

Pogledajte Blast Royale stranicu Povijest cijena sada.

Što je Blast Royale (NOOB)

Blast Royale is a mobile Battle Royale game for the web3 generation! We're going to onboard the next billion players onto the blockchain through FUN! By owning NOOBs, we are all going to become PROs.

Blast Royale dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje Blast Royale ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti NOOB dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o Blast Royale na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje Blast Royale učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

Blast Royale Predviđanje cijene (USD)

Koliko će Blast Royale (NOOB) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših Blast Royale (NOOB) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za Blast Royale.

Provjerite Blast Royale predviđanje cijene sada!

Blast Royale (NOOB) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike Blast Royale (NOOB) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NOOB opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti Blast Royale (NOOB)

Tražiš kako kupiti Blast Royale? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti Blast Royale na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

NOOB u lokalnim valutama

1 Blast Royale(NOOB) u VND
2.71807635
1 Blast Royale(NOOB) u AUD
A$0.0001570008
1 Blast Royale(NOOB) u GBP
0.0000754017
1 Blast Royale(NOOB) u EUR
0.0000877965
1 Blast Royale(NOOB) u USD
$0.00010329
1 Blast Royale(NOOB) u MYR
RM0.0004358838
1 Blast Royale(NOOB) u TRY
0.0042493506
1 Blast Royale(NOOB) u JPY
¥0.01518363
1 Blast Royale(NOOB) u ARS
ARS$0.1422726789
1 Blast Royale(NOOB) u RUB
0.0083220753
1 Blast Royale(NOOB) u INR
0.00908952
1 Blast Royale(NOOB) u IDR
Rp1.6932784176
1 Blast Royale(NOOB) u KRW
0.144058563
1 Blast Royale(NOOB) u PHP
0.0058999248
1 Blast Royale(NOOB) u EGP
￡E.0.0050116308
1 Blast Royale(NOOB) u BRL
R$0.0005608647
1 Blast Royale(NOOB) u CAD
C$0.0001415073
1 Blast Royale(NOOB) u BDT
0.0125528337
1 Blast Royale(NOOB) u NGN
0.1581772731
1 Blast Royale(NOOB) u COP
$0.4148188374
1 Blast Royale(NOOB) u ZAR
R.0.0018199698
1 Blast Royale(NOOB) u UAH
0.0042731073
1 Blast Royale(NOOB) u VES
Bs0.01508034
1 Blast Royale(NOOB) u CLP
$0.1001913
1 Blast Royale(NOOB) u PKR
Rs0.0292682544
1 Blast Royale(NOOB) u KZT
0.0555917109
1 Blast Royale(NOOB) u THB
฿0.0033372999
1 Blast Royale(NOOB) u TWD
NT$0.0031637727
1 Blast Royale(NOOB) u AED
د.إ0.0003790743
1 Blast Royale(NOOB) u CHF
Fr0.000082632
1 Blast Royale(NOOB) u HKD
HK$0.0008046291
1 Blast Royale(NOOB) u AMD
֏0.0394836354
1 Blast Royale(NOOB) u MAD
.د.م0.0009275442
1 Blast Royale(NOOB) u MXN
$0.0019263585
1 Blast Royale(NOOB) u SAR
ريال0.0003873375
1 Blast Royale(NOOB) u PLN
0.0003749427
1 Blast Royale(NOOB) u RON
лв0.0004472457
1 Blast Royale(NOOB) u SEK
kr0.0009698931
1 Blast Royale(NOOB) u BGN
лв0.0001724943
1 Blast Royale(NOOB) u HUF
Ft0.0348355854
1 Blast Royale(NOOB) u CZK
0.0021525636
1 Blast Royale(NOOB) u KWD
د.ك0.00003150345
1 Blast Royale(NOOB) u ILS
0.0003460215
1 Blast Royale(NOOB) u AOA
Kz0.0941560653
1 Blast Royale(NOOB) u BHD
.د.ب0.00003894033
1 Blast Royale(NOOB) u BMD
$0.00010329
1 Blast Royale(NOOB) u DKK
kr0.0006579573
1 Blast Royale(NOOB) u HNL
L0.0027020664
1 Blast Royale(NOOB) u MUR
0.004730682
1 Blast Royale(NOOB) u NAD
$0.0018137724
1 Blast Royale(NOOB) u NOK
kr0.0010318671
1 Blast Royale(NOOB) u NZD
$0.0001745601
1 Blast Royale(NOOB) u PAB
B/.0.00010329
1 Blast Royale(NOOB) u PGK
K0.0004369167
1 Blast Royale(NOOB) u QAR
ر.ق0.0003759756
1 Blast Royale(NOOB) u RSD
дин.0.0103310658

Blast Royale Resurs

Za dublje razumijevanje Blast Royale, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena Blast Royale web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o Blast Royale

Koliko Blast Royale (NOOB) vrijedi danas?
Cijena NOOB uživo u USD je 0.00010329 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NOOB u USD?
Trenutačna cijena NOOB u USD je $ 0.00010329. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija Blast Royale?
Tržišna kapitalizacija za NOOB je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NOOB?
Količina u optjecaju za NOOB je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NOOB?
NOOB je postigao ATH cijenu od 0.07894948571630912 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NOOB?
NOOB je vidio ATL cijenu od 0.000052509573322188 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NOOB?
24-satni obujam trgovanja za NOOB je $ 55.95K USD.
Hoće li NOOB još narasti ove godine?
NOOB mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NOOB predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:51:18 (UTC+8)

Blast Royale (NOOB) Važna ažuriranja industrije

Vrijeme (UTC+8)VrstaInformacije
09-01 20:12:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI Global Futures Open Interest Exceeds $900 Million
09-01 17:35:00Ažuriranja industrije
Crypto Market Sees Widespread Decline on Eve of WLFI Listing, Total Market Cap Falls to $3.8 Trillion Range
09-01 16:14:00Ažuriranja industrije
U.S. Ethereum Spot ETFs Record $3.87 Billion Inflows in August
09-01 12:12:00Ažuriranja industrije
Total cryptocurrency market cap falls to $3.825 trillion, 24h percentage fall value 1.5%
09-01 09:42:00Ekonomski podaci
The probability of a 25-basis-point rate cut by the Federal Reserve in September is 87.4%
08-31 18:55:00Ažuriranja industrije
Data: WLFI valuation has increased over 21 times in the past 8 months, tomorrow's listing will bring "price revaluation"

Glavne novosti

Što je RICE AI? Revolucionarna DePIN decentralizirana robotska podatkovna infrastruktura i $RICE token ekosustav

RICE AI obnavlja robotsku industriju s decentraliziranom AI podatkovnom infrastrukturom, oslanjajući se na mehanizam poticaja $RICE tokena, stvarajući prvo globalno tržište AI podataka za robote. Saznajte više odmah!

September 1, 2025

Što je Arc javna blockchain? Analiza tehnologije javne blockchain sljedeće generacije koja redefinira stabilcoin plaćanja

Arc blockchain je Layer1 javna blockchain koju je pokrenuo Circle, dizajnirana posebno za USDC, koristi USDC kao plinovnik, pružajući visoke performanse i opcionalne značajke privatnosti. Ovaj članak detaljno analizira tehničku arhitekturu, ekonomiju tokena i primjenske scenarije Arc-a.

September 1, 2025

Kripto tržište dočekuje “Cronos trenutak”, Trump udružuje snage s Crypto.com

Nedavno je Cronos (CRO) postao fokus kripto tržišta zahvaljujući strateškoj fuziji s Trump Media Technology Group i Crypto.com. Očekuje se da će nakon fuzije CRO strateška rezervna kompanija dobiti podršku do 6,42 milijarde dolara, što je direktno potaknulo nagli porast cijene CRO-a. U samo nekoliko dana, cijena CRO-a je porasla više od 90%, volumen lančane trgovine je porastao za 30%, a tržišno raspoloženje je uzletelo.

August 30, 2025
Prikaži više

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

NOOB u USD kalkulator

Iznos

NOOB
NOOB
USD
USD

1 NOOB = 0.00010329 USD

Trgujte NOOB

NOOBUSDT
$0.00010331
$0.00010331$0.00010331
+7.69%

Pridruži se MEXC platformi danas

-- Naknada za ponuđača spot trgovine, -- Naknada za preuzimača spot trgovine,
-- Naknada za ponuđača terminske trgovine, -- Naknada za preuzimača terminske trgovine