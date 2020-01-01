NOMOEX TOKEN (NOMOX) Tokenomika
NOMOEX TOKEN (NOMOX) Informacije
We aim to lead the future of finance; Our vision is a future devoid of exorbitant service fees fortified security measures, and unparalleled performance with scalable products. We are building a one-stop solution for all crypto needs & our mission is to make crypto accessible to everyone in their daily lives.
NOMOEX TOKEN (NOMOX) Tokenomika i analiza cijena
Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za NOMOEX TOKEN (NOMOX), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.
NOMOEX TOKEN (NOMOX) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe
Razumijevanje tokenomike NOMOEX TOKEN (NOMOX) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.
Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:
Ukupna količina:
Maksimalan broj NOMOX tokena koji su ili će ikada biti kreirani.
Količina u optjecaju:
Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.
Maksimalna količina:
Fiksno ograničenje ukupnog broja NOMOX tokena.
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.
Stopa inflacije:
Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.
Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?
Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.
Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.
Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.
Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.
Sada kada razumijete tokenomiku NOMOX tokena, istražite NOMOX cijenu tokena uživo!
NOMOEX TOKEN (NOMOX) Povijest cijena
Analiza povijesti cijena NOMOX pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize.
NOMOX Predviđanje cijene
Želite li znati u kojem smjeru ide NOMOX? Naša NOMOX stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost.
Odricanje od odgovornosti
Podaci o tokenomici na ovoj stranici potječu iz izvora trećih strana. MEXC ne jamči njihovu točnost. Molimo vas da provedete temeljito istraživanje prije ulaganja.
