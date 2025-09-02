Više o NOMOX

NOMOEX TOKEN Cijena(NOMOX)

1 NOMOX u USD cijena uživo:

Grafikon aktualnih cijena NOMOEX TOKEN (NOMOX)
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:51:10 (UTC+8)

NOMOEX TOKEN (NOMOX) Informacije o cijeni (USD)

Raspon promjene cijena u 24 sata:
24-satna najniža cijena
24-satna najviša cijena

+2.37%

+3.04%

-1.14%

-1.14%

NOMOEX TOKEN (NOMOX) cijena u stvarnom vremenu je $ 0.007916. Tijekom protekla 24 sata, NOMOXtrgovalo je između najniže cijene $ 0.0075 i najviše cijene $ 0.008499, što pokazuje aktivnu volatilnost tržišta. Najviša cijena svih vremena NOMOX je $ 0.05095011158185366, dok je najniža cijena svih vremena $ 0.001947907036370223.

Što se tiče kratkoročnih izvedbi, NOMOX se promijenio za +2.37% u posljednjih sat vremena, +3.04% u posljednjih 24 sata i -1.14% u posljednjih 7 dana. Ovo vam pruža brz pregled najnovijih trendova cijena i tržišne dinamike na MEXC-u.

Informacije o tržištu NOMOEX TOKEN (NOMOX)

No.7430

BSC

Trenutačna tržišna kapitalizacija NOMOEX TOKEN je $ 0.00, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 294.54K. Količina u optjecaju NOMOX je 0.00, s ukupnom količinom od 2500000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 19.79M.

NOMOEX TOKEN (NOMOX) Povijest cijena USD

Prati promjene cijena NOMOEX TOKEN za danas, 30 dana, 60 dana i 90 dana:

RazdobljePromjena (USD)Promjena (%)
Danas$ +0.00023396+3.04%
30 dana$ +0.000553+7.51%
60 dana$ +0.001249+18.73%
90 dana$ +0.002137+36.97%
NOMOEX TOKEN promjena cijene danas

Danas je zabilježena promjena u NOMOX od $ +0.00023396 (+3.04%), odražavajući najnoviju tržišnu aktivnost.

NOMOEX TOKEN 30-dnevna promjena cijene

Tijekom proteklih 30 dana cijena se pomakla za $ +0.000553 (+7.51%), pokazujući kratkoročnu izvedbu tokena.

NOMOEX TOKEN 60-dnevna promjena cijene

Proširivanjem prikaza na 60 dana, došlo je do promjene u NOMOX od $ +0.001249 (+18.73%), dajući širu perspektivu na njegovu izvedbu.

NOMOEX TOKEN 90-dnevna promjena cijene

Gledajući 90-dnevni trend, cijena se pomakla za $ +0.002137 (+36.97%), nudeći uvid u dugoročnu putanju tokena.

Želite li otključati povijest cijena svih vremena i kretanje cijena NOMOEX TOKEN (NOMOX)?

Pogledajte NOMOEX TOKEN stranicu Povijest cijena sada.

Što je NOMOEX TOKEN (NOMOX)

We aim to lead the future of finance; Our vision is a future devoid of exorbitant service fees fortified security measures, and unparalleled performance with scalable products. We are building a one-stop solution for all crypto needs & our mission is to make crypto accessible to everyone in their daily lives.

NOMOEX TOKEN dostupan je na MEXC platformi, pružajući pogodnost kupnje, zadržavanja, prijenosa i stavljanja tokena izravno na našu platformu. Bilo da si iskusni investitor ili tek pridošlica u svijetu kriptovaluta, MEXC platforma ti nudi korisničko sučelje i niz alata za učinkovito upravljanje NOMOEX TOKEN ulaganjima. Za detaljnije informacije o ovom tokenu, pozivamo te da posjetiš našu stranicu za upoznavanje s digitalnim sredstvima.

Osim toga, možeš:
- Provjeriti NOMOX dostupnost udjelada vidiš kako možeš zaraditi nagrade na svoj udio.
- Čitaj recenzije i analitiku o NOMOEX TOKEN na našem blogu za informacije o najnovijim tržišnim trendovima i stručnim uvidima.

Naši sveobuhvatni resursi osmišljeni su kako bi tvoje iskustvo kupnje NOMOEX TOKEN učinili glatkim i informiranim, osiguravajući da imaš sve alate i znanje potrebno za pouzdano ulaganje.

NOMOEX TOKEN Predviđanje cijene (USD)

Koliko će NOMOEX TOKEN (NOMOX) vrijediti USD sutra, sljedeći tjedan ili sljedeći mjesec? Kolika bi mogla biti vrijednost vaših NOMOEX TOKEN (NOMOX) sredstava 2025., 2026., 2027., 2028. - ili čak za 10 ili 20 godina? Upotrijebite naš alat za predviđanje cijena kako biste istražili kratkoročne i dugoročne prognoze za NOMOEX TOKEN.

Provjerite NOMOEX TOKEN predviđanje cijene sada!

NOMOEX TOKEN (NOMOX) Tokenomika

Razumijevanje tokenomike NOMOEX TOKEN (NOMOX) može pružiti dublji uvid u njegovu dugoročnu vrijednost i potencijal rasta. Od načina raspodjele tokena do načina upravljanja količinom, tokenomika otkriva temeljnu strukturu ekonomije projekta. Saznajte više o NOMOX opsežnoj tokenomici tokena odmah!

Kako kupiti NOMOEX TOKEN (NOMOX)

Tražiš kako kupiti NOMOEX TOKEN? Proces je jednostavan i bez muke! Možeš jednostavno kupiti NOMOEX TOKEN na MEXC platformi slijedeći naš vodič Kako kupovati korak po korak. Pružamo ti detaljne upute i video upute, pokazujući kako se registrirati na MEXC platformu i koristiti različite prikladne dostupne opcije plaćanja.

NOMOX u lokalnim valutama

NOMOEX TOKEN Resurs

Za dublje razumijevanje NOMOEX TOKEN, razmisli o istraživanju dodatnih izvora kao što su bijela lista, službena web-stranica i druge publikacije:

Popis dopuštenih
Službena NOMOEX TOKEN web-stranica
Blokiraj pretraživač

Ljudi također pitaju: Ostala pitanja o NOMOEX TOKEN

Koliko NOMOEX TOKEN (NOMOX) vrijedi danas?
Cijena NOMOX uživo u USD je 0.007916 USD, ažurirano u stvarnom vremenu s najnovijim tržišnim podacima.
Kolika je trenutačna cijena NOMOX u USD?
Trenutačna cijena NOMOX u USD je $ 0.007916. Provjerite MEXC konverter za točnu konverziju tokena.
Kolika je tržišna kapitalizacija NOMOEX TOKEN?
Tržišna kapitalizacija za NOMOX je $ 0.00 USD. Tržišna kapitalizacija = trenutačna cijena × količina u optjecaju. Označava ukupnu tržišnu vrijednost i rangiranje tokena.
Kolika je količina u optjecaju za NOMOX?
Količina u optjecaju za NOMOX je 0.00 USD.
Koja je bila najviša cijena svih vremena (ATH) za NOMOX?
NOMOX je postigao ATH cijenu od 0.05095011158185366 USD.
Koja je bila najniža cijena svih vremena (ATL) za NOMOX?
NOMOX je vidio ATL cijenu od 0.001947907036370223 USD.
Koliki je obujam trgovanja za NOMOX?
24-satni obujam trgovanja za NOMOX je $ 294.54K USD.
Hoće li NOMOX još narasti ove godine?
NOMOX mogao bi porasti ove godine, ovisno o tržišnim uvjetima i razvoju projekta. Pogledajte NOMOX predviđanje cijene za detaljniju analizu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-09-02 07:51:10 (UTC+8)

Odricanje od odgovornosti

Cijene kriptovaluta podložne su visokim tržišnim rizicima i volatilnosti cijena. Trebate ulagati u projekte i proizvode koje znate i čije uključene rizike razumiješ. Trebate pažljivo razmotriti svoje investicijsko iskustvo, financijsku situaciju, ciljeve ulaganja i toleranciju na rizik te se posavjetovati s neovisnim financijskim savjetnikom prije bilo kakvog ulaganja. Ovaj materijal ne treba tumačiti kao financijski savjet. Prošla izvedba nije pouzdan pokazatelj buduće izvedbe. Vrijednost tvoje investicije može pasti i porasti, a možda nećeš dobiti natrag uloženi iznos. Ti preuzimaš isključivu odgovornost za svoje investicijske odluke. MEXC platforma nije odgovorna za bilo kakve gubitke koje možeš pretrpjeti. Za više informacija pogledaj naše Uvjete korištenja i Upozorenje o rizicima. Također imaj na umu da se podaci koji se odnose na gore spomenutu kriptovalutu predstavljenu ovdje (kao što je njezina aktualna cijena) temelje na izvorima trećih strana. Predstavljaju ti se „takvi kakvi jesu” i samo u informativne svrhe, bez zastupljivanja ili jamstva bilo koje vrste. Poveznice koje se nalaze na stranicama trećih strana također nisu pod kontrolom MEXC platforme. MEXC platforma nije odgovorna za pouzdanost i točnost takvih stranica trećih strana i njihovog sadržaja.

