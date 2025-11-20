Nomina Cijena danas

Trenutačna cijena Nomina (NOM) danas je $ 0.01179, s promjenom od 1.63% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije NOM u USD je $ 0.01179 po NOM.

Nomina trenutačno je na #567 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 34.19M, s količinom u optjecaju od 2.90B NOM. Tijekom posljednja 24 sata, NOM trgovao je između $ 0.01099 (niska) i $ 0.01223 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.061215281682652715, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.006899363039322475.

U kratkoročnim performansama, NOM se kretao -0.26% u posljednjem satu i -18.47% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 139.73K.

Informacije o tržištu Nomina (NOM)

Poredak No.567 Tržišna kapitalizacija $ 34.19M$ 34.19M $ 34.19M Obujam (24 sata) $ 139.73K$ 139.73K $ 139.73K Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 88.43M$ 88.43M $ 88.43M Količina u optjecaju 2.90B 2.90B 2.90B Maksimalna količina 7,500,000,000 7,500,000,000 7,500,000,000 Ukupna količina 7,500,000,000 7,500,000,000 7,500,000,000 Stopa optjecaja 38.66% Javni blockchain ETH

Trenutačna tržišna kapitalizacija Nomina je $ 34.19M, s obujmom trgovanja u 24 sata od $ 139.73K. Količina u optjecaju NOM je 2.90B, s ukupnom količinom od 7500000000. Njegova potpuno razrijeđena vrijednost (FDV) je $ 88.43M.