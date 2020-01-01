Nodle (NODL) Tokenomika Otkrijte ključne uvide u Nodle (NODL), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu. Valuta USD

Nodle (NODL) Informacije Nodle Cash (NODL) is the native token of the Nodle Network, with a maximum supply of 21 billion. It is a utility and governance token distributed every 6 seconds to the Nodle Network participants. Službena web stranica: https://www.nodle.com/ Bijela knjiga: https://docs.nodle.com/ Istraživač blokova: https://nodle.subscan.io Kupi NODL odmah!

Nodle (NODL) Tokenomika i analiza cijena Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Nodle (NODL), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled. Tržišna kapitalizacija: $ 1.59M $ 1.59M $ 1.59M Ukupna količina: $ 8.97B $ 8.97B $ 8.97B Količina u optjecaju: $ 5.44B $ 5.44B $ 5.44B FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): $ 2.63M $ 2.63M $ 2.63M Povijesni maksimum: $ 0.0477 $ 0.0477 $ 0.0477 Povijesni minimum: $ 0.000116558022754074 $ 0.000116558022754074 $ 0.000116558022754074 Trenutna cijena: $ 0.0002927 $ 0.0002927 $ 0.0002927 Saznajte više o cijeni Nodle (NODL)

Nodle (NODL) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe Razumijevanje tokenomike Nodle (NODL) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala. Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju: Ukupna količina: Maksimalan broj NODL tokena koji su ili će ikada biti kreirani. Količina u optjecaju: Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti. Maksimalna količina: Fiksno ograničenje ukupnog broja NODL tokena. FDV (potpuno razrijeđena vrijednost): Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju. Stopa inflacije: Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena. Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce? Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost. Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena. Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole. Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti. Sada kada razumijete tokenomiku NODL tokena, istražite NODL cijenu tokena uživo!

Nodle (NODL) Povijest cijena Analiza povijesti cijena NODL pomaže korisnicima da razumiju prošla kretanja na tržištu, ključne razine podrške/otpora i obrasce volatilnosti. Bez obzira pratite li povijesne maksimume ili identificirate trendove, povijesni podaci ključni su dio predviđanja cijena i tehničke analize. Istražite NODL povijest cijena odmah!

NODL Predviđanje cijene Želite li znati u kojem smjeru ide NODL? Naša NODL stranica za predviđanje cijena kombinira tržišno raspoloženje, povijesne trendove i tehničke pokazatelje kako bi pružila pogled na budućnost. Pogledajte NODL predviđanje cijene tokena odmah!

