Nobody Sausage (NOBODYETH) Tokenomika

Otkrijte ključne uvide u Nobody Sausage (NOBODYETH), uključujući ponudu tokena, model raspodjele i tržišne podatke u stvarnom vremenu.
Stranica zadnji put ažurirana: 2025-11-21 05:48:01 (UTC+8)
USD

Nobody Sausage (NOBODYETH) Tokenomika i analiza cijena

Istražite ključne tokenomske podatke i podatke o cijenama za Nobody Sausage (NOBODYETH), uključujući tržišnu kapitalizaciju, detalje o količini, FDV i povijest cijena. Shvatite trenutnu vrijednost i tržišnu poziciju tokena na prvi pogled.

Tržišna kapitalizacija:
$ 0.00
$ 0.00
Ukupna količina:
$ 420,000.00T
$ 420,000.00T
Količina u optjecaju:
$ 0.00
$ 0.00
FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):
$ 12.01K
$ 12.01K
Povijesni maksimum:
$ 0.0000000000004283
$ 0.0000000000004283
Povijesni minimum:
$ 0.000000000000077209
$ 0.000000000000077209
Trenutna cijena:
$ 0.0000000000000286
$ 0.0000000000000286

Nobody Sausage (NOBODYETH) Informacije

Anybody can be a Nobody.

Službena web stranica:
https://nobodys.site/
Istraživač blokova:
https://etherscan.io/token/0x2d40847616eb0e65222c06eae13626323d90a7b3

Nobody Sausage (NOBODYETH) Tokenomika: Objašnjenje ključnih pokazatelja i primjeri upotrebe

Razumijevanje tokenomike Nobody Sausage (NOBODYETH) ključno je za analizu njegove dugoročne vrijednosti, održivosti i potencijala.

Ključni pokazatelji i kako se izračunavaju:

Ukupna količina:

Maksimalan broj NOBODYETH tokena koji su ili će ikada biti kreirani.

Količina u optjecaju:

Broj tokena trenutno dostupnih na tržištu i u rukama javnosti.

Maksimalna količina:

Fiksno ograničenje ukupnog broja NOBODYETH tokena.

FDV (potpuno razrijeđena vrijednost):

Izračunato kao trenutna cijena × maksimalna količina, što daje projekciju ukupne tržišne kapitalizacije ako su svi tokeni u optjecaju.

Stopa inflacije:

Odražava brzinu uvođenja novih tokena, što utječe na nestašicu i dugoročno kretanje cijena.

Zašto su ovi pokazatelji važni za trgovce?

Visoka količina u optjecaju = veća likvidnost.

Ograničena maksimalna količina + niska inflacija = potencijal za dugoročni rast cijena.

Transparentna raspodjela tokena = veće povjerenje u projekt i manji rizik centralizirane kontrole.

Visoka FDV s niskom trenutnom tržišnom kapitalizacijom = mogući signali precijenjenosti.

Sada kada razumijete tokenomiku NOBODYETH tokena, istražite NOBODYETH cijenu tokena uživo!

