Nobody Sausage Cijena danas

Trenutačna cijena Nobody Sausage (NOBODYETH) danas je $ 0.0000000000000317, s promjenom od 17.40% u posljednja 24 sata. Trenutačna stopa konverzije NOBODYETH u USD je $ 0.0000000000000317 po NOBODYETH.

Nobody Sausage trenutačno je na #4366 mjestu po tržišnoj kapitalizaciji u $ 0.00, s količinom u optjecaju od 0.00 NOBODYETH. Tijekom posljednja 24 sata, NOBODYETH trgovao je između $ 0.000000000000027 (niska) i $ 0.0000000000000317 (visoka), što odražava aktivnost na tržištu. Njegov rekord svih vremena iznosi $ 0.000000000001263041, dok je rekordna najniža cijena bila $ 0.000000000000077209.

U kratkoročnim performansama, NOBODYETH se kretao 0.00% u posljednjem satu i +7.45% tijekom proteklih 7 dana. Tijekom proteklog dana, ukupni obujam trgovanja dosegao je $ 66.44.

Informacije o tržištu Nobody Sausage (NOBODYETH)

Poredak No.4366 Tržišna kapitalizacija $ 0.00$ 0.00 $ 0.00 Obujam (24 sata) $ 66.44$ 66.44 $ 66.44 Potpuno razrijeđena tržišna kapitalizacija $ 13.31K$ 13.31K $ 13.31K Količina u optjecaju 0.00 0.00 0.00 Maksimalna količina 420,000,000,000,000,000 420,000,000,000,000,000 420,000,000,000,000,000 Ukupna količina 420,000,000,000,000,000 420,000,000,000,000,000 420,000,000,000,000,000 Stopa optjecaja 0.00% Javni blockchain ETH

